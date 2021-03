السينما السودانية ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يحتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالسينما السودانية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد حيث تم اختيار دولة السودان لتكون ضيف شرف المهرجان.

بالإضافة لمحاور كثيرة داخل المهرجان تخص السودان منها عرض 5 أفلام سينمائية تمثل مراحل انتقال في صناعة الفيلم السوداني التسجيلي والروائي.

كما سيتم إهداء الدورة لروح الفنان السوداني الراحل الهادي الصديق أحد أبرز قامات الفن السوداني، وستقدم حفل افتتاح المهرجان المذيعة السودانية تسنيم رابح، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد أن إدارة المهرجان أعلنت عن الاحتفاء بدولة السودان في المهرجان بدورته العاشرة منذ شهر ديسمبر الماضي وحاليا نستكمل الشكل النهائي للاحتفاء حيث يشارك في الدورة العاشرة 5 أفلام سينمائية سودانية.

بالإضافة لمشاركة سينمائيين من السودان في لجان التحكيم مثل مشاركة المخرج حجاج كوكا والسينمائي طلال عفيفي بالإضافة لوفد سينمائي كبير من دولة السودان والاحتفاء بالتراث السوداني في حفلي الافتتاح والختام.

كما يشارك اثنين من الشباب السوداني في ورشة المخرج سعد هنداوي لصناعة الفيلم، وهناك ندوة رئيسية عن السينما السودانية في السنوات الأخيرة وأيضا سيكون هناك نشرة خاصة عن تاريخ السينما السودانية

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: اختيار السودان جاء نتيجة الصحوة الكبيرة في الإنتاج السينمائي السوداني في الأعوام القليلة الماضية كما وكيفا ولجهود جيل الشباب من السينمائيين السودانيين وتمثيلهم الثري للسينما السودانية في المهرجانات الكبرى كمهرجان برلين وفينسيا وتورينتو وغيرها.

وكانت اللجنة قد أوضحت جميع الفعاليات وفقرات للمهرجان من عروض سينمائية وندوات إلى عرض التكريمات وطرق الاندماج مع مجتمع مدينة الأقصر.

وتم اختيار أفضل خمسة أفلام سينمائية مصرية حققت النجاح في شباك التذاكر، ليتم عرضها لجمهور الأقصر.

وضمت الفعاليات تكريم نجوم التمثيل في مصر، الفنانين عمرو عبدالجليل، ومصطفى شعبان، وزينة، فضلاً عن تكريم الممثل الهايتي جيمي لويس، والممثلة النيجيرية ميمونة نداي.

وفيما قال رئيس المهرجان سيد فؤاد: “إن الدورة التاسعة للمهرجان تم التحضير لها منذ وقت طويل في مشاهدة الأفلام، واضاف: نجحنا بالفعل في اختيار أفلام أعتقد أنها مهمة منها 15 فيلما تعرض كعرض أول”.

