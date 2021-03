محمد بن راشد يكشف عن مخطط دبي الحضري لعام 2040

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم السبت، عن مخطط دبي الحضري لعام 2040.

وفي تغريدة نشرها بن راشد على صفحته على تويتر قال: “اعتمدنا بحمدالله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040 .. هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم”، حسب قوله.

وأضاف”مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف وستزيد أطوال شواطئنا 400٪ خلال العشرين عاما القادمة .. و60٪ من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية”.

وفي تغريدة لاحقة قال: “هدف مخطط دبي الحضري الجديد هو تخطيط الحياة في دبي خلال 20 عاما قادمة .. وتوفير جودة معيشية للسكان تكون الأفضل والأرقى عالمياً .. والاستعداد للتطورات السكانية والاقتصادية الكبرى القادمة في دبي .. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد”، على حد تعبيره.

وفي الشأن الإماراتي، نشر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، في فبراير الماضي،، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أن مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف أبداً.

وتضمني تغريدة حاكم دبي: “مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم، العرب إلى المريخ”.

وأضاف آل مكتوم: “خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول بمدار المريخ، 50% من البعثات البشرية لم تستطيع أن تدخل المدار، ولكن نقول، حتى إن لم ندخل المدار، لقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم”.

وتابع بن راشد: ” أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ”.

وسيقوم مسبار الأمل خلال فترة مهمته، بنقل مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيته، و سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

