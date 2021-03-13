رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يبحث أوجه التعاون مع بلديتي طبرق وأمساعد

طبرق 13 مارس 2021 (وال)-عقد رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس اليوم السبت، اجتماعًا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، وعميد بلدية أمساعد صالح أمعوض.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد -عبر الهاتف”-مناقشة آلية التنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والمصري، وذلك للعمل على تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وتذليل كافة الصعاب أمام التجار ورجال الأعمال الليبي، وكيفية التنسيق والتعاون بين مصلحتي الجمارك الليبية والمصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة هاني سفراكس – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية -إنه تم تقديم الدعوة للسادة رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، وعميد بلدية أمساعد صالح أمعوض، للمشاركة في المؤتمر الخاص بإعادة الإعمار والتعاون بين مصر وليبيا في جميع المجالات الاقتصادية، والذي سيعقد في الفترة القريبة القادمة في العاصمة المصرية القاهرة. (وال-طبرق) س خ/ ر ت

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