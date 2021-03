رد حاد من أمل عرفة على كاتب سوري أساء لـ ميادة الحناوي

أثار تعليق مسيء لأحد أصدقاء الفنانة السورية أمل عرفة غضبها واستيائها بسبب ما كتبه عبر السوشال ميديا على صورة المطربة القديرة ميادة الحناوي.

وفي تعليقه على خبر عن الفنانة السورية ميادة الحناوي على إحدى الصفحات المعنية بأخبار الفن قال هذا المعلق: “لساتك عايشة”، لترد عليه عرفة وتصف تعليقه بـ“السخيف”.

والأمر الذي فاجأ الفنانة أمل عرفة وفجر غضبها عندما دخلت إلى الصفحة الشخصية للمعلق لتكتشف أنه صديقها أولاً، وثانياً أنه كاتب درامي.

وقالت عرفة في ردها: “لساتها عايشة ميادة الحناوي باسمها الكبير وتاريخها المحترم.. فيك تخبرنا شو تاريخك.. غير هاد تعليقك البشع مثلاً”، مستغربة خروج مثل هكذا كلام من قبل شخص يفترض أنه مثقف، لتقول: “شو خلينا للجاهلين والأولاد على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت عرفة: “اللي خلاني افتح ع صفحتو هوي اسمو ما كان غريب عليي وقريت رسائل باعتلي ياها انو ما عم يلاقي فرصة لكتاباتو”.

وتابعت عرفة قائلة: “سيدي الكريم نحنا اتربينا عالاخلاق أولاً قبل الموهبة وقبل الشللية وقبل المؤامرات وقبل خفة الدم المعفنة بالتعليقات .. أظن انت هيك جاهز تماماً لتكون بالوسط تماماً بهذا الوسط الفني (التعبان)”.

ميادة الحناوي : أغاني ناصيف مكررة والياس كرم مغرور

وفي سياق آخر، أطلقت الفنانة ميادة الحناوي تصريحات تطرقت من خلالها للوضع الفني القائم سورياً وعربياً وغيرها من الأمور.

وأشارت الحناوي إلى أن ألحان الفنان ناصيف زيتون باتت متكررة وأن أغانيه أصبحت متشابهة في الفترة الأخيرة، رغم أنه يحظى بشعبية كبيرة، معتبرة أيضاً أن الفنان الياس كرم مقلد في الفن، ولم يضف شيئاً جديداً سوى تقليد الفنان وديع الصافي، منتقدةً غرور الياس كرم واعتبار نفسه أهم من وديع الصافي.

ورد الفنان الشاب الشهير ناصيف زيتون على تصريحات الفنانة ميادة الحناوي الأخيرة بحقه، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر “الست ميادة العظيمة بيكفيني انو جابت سيرتي .. بكبر و بفتخر بفنانة من الطراز الرفيع قدمت كتير للفن .. يطول بعمرك و يخليكي فخر للفن السوري و العربي يا رب”

وفي برنامج “حوار VIP “الذي يقدمه الزميل يامن ديب عبر إذاعة “سوريانا FM ” نفت الفنانة ميادة الحناوي إصابتها بفيروس كورونا أو الزهايمر، مؤكدةً أنها مجرد شائعة واصفة الشائعات حول مرضها “بقلة أدب ومروجيها بالسفلة ” حسب تعبيرها.

وأوضحت الحناوي أنها تلتزم منزلها منذ أوائل العام الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث تمضي الوقت في مشاهدة التلفزيون ومتابعة الأخبار، كاشفةً أنها خسرت الكثير من الوزن حيث وصل وزنها إلى 39 كيلو غراماً فاضطرت لزيادته 10 كيلو غرام فأصبح الآن 49.

وعن الأغاني الهابطة أيدت الحناوي مقولة أن “الجمهور عاوز كده”، معتبرة أن الفنان محمد رمضان ليس ممثلاً ولا مطرباً، كذلك الأمر بالنسبة لحسن شاكوش، وانتقدت الفنانات اللواتي يتخذن الفن كستارة، حيث تكون الكليبات فيها عري وإيحاءات.

وأشادت الفنانة ميادة الحناوي بقرار نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر حول أغاني المهرجانات.

وأكدت أن في سوريا أصواتاً جميلة، لكن لا يوجد صناعة فنان لدينا، ولا يوجد أحد يأخذ بيده أو يتبناه فنياً، لذلك يغني في الملاهي الليلية كي يجمع أموالاً لتسجيل أغنية أو تصويرها.

واعتبرت الفنانة ميادة الحناوي أن من كبار فناني سوريا صباح فخري، جورج وسوف، والراحل محمد خيري.

