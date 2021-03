رونالدو يخرج عن صمته بعد الخروج الحزين من دوري الأبطال

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، على خروج فريقه من ثمن نهائي دوري الأبطال أمام بورتو.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك “الأهم من عدد مرات السقوط في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف مرة أخرى على قدميك”، وفقًا لموقع (كووورة العربي).

وأضاف “الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا! ينصب تركيزنا بالفعل على مباراة كالياري وصراع الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا، وعلى كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم”.

وتابع “من الصحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، يجب قول ذلك، لكن لحسن الحظ، فإن كرة القدم لها ذاكرة.. وأنا كذلك!”.

وأتم “لا يمكن حذف التاريخ، إنه يُكتب كل يوم بالمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد، وأولئك الذين لا يفهمون هذا الأمر، لن يحققوا المجد والنجاح أبدًا”.

على صعيد متصل، نشبت حرب تصريحات بين شقيقة نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وأحد مسؤولي نادي بورتو، بعد ما كتب الأخير على وسائل التواصل عقب فوز الفريق البرتغالي على نظيره الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

بورتو عبر لربع النهائي من المسابقة القارية عقب لقاء ملحمي في تورينو خسر فيه بالأوقات الإضافية 3-2 ولكن سابق فوزه 2-1 على يوفنتوس في البرتغال أعطاه العبور.

وكتب فيرناندو ساؤول، مسؤول التنسيق مع الجمهور في بورتو، على إنستغرام: “بورتو ينتقم من لصوص إيطاليا وبازل، وما فعله الخنزير رونالدو في دراجاو تم الرد عليه”.

وأكمل: “ياله من انتصار يدعو للفخر، هذا هو بورتو، أنتظر فيديو الرد من دولوريس وعائلتها التي لا تملك الأسنان”.

شقيقة رونالدو ردت مباشرة: “أنت الخنزير، نظف فمك قبل الحديث عن رونالدو وعائلتنا، لن تصل لمستوانا ولو في 1000 حياة”.

وأضافت: “لن نعطي الاهتمام لشخص جاهل ومضطرب مثله، ولا يمثل بورتو الذي أكن له كل الاحترام، أشجع بورتو في الأبطال ولي أصدقاء هناك”.

وختمت شقيقة رونالدو: “ليس مقبولاً إهانة رموز البلاد بتلك التصريحات، بأسنان أو دونها، أنتظر اليوم الذي سأقابلك أنا وأمي وعائلتي وجهاً لوجه ونرى ماذا ستفعل”.

ساؤول خرج واعتذر وأكد أنه تخطى الحدود المسموحة وأنه يتراجع ويعتذر عما قاله أثناء فرحه بفوز فريقه على حساب يوفنتوس.

