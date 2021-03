مصطفى الكاظمي يستقبل سفير سلطنة عمان لدى العراق

إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سفير سلطنة عُمان لدى العراق السيد حامد بن عقيل عبدروس.

ونقل السفير العماني الى سيادته، تحيات السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتمنياته للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالتطور والإزدهار، في المجالات كافة ، كما حمل السيد الكاظمي السفير عبدروس تحياته لسلطان عُمان معربا عن امله بمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين بغداد ومسقط .

وشهد اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

واكد السيد مصطفى الكاظمي ان العراق يسعى لتوطيد علاقاته مع سلطنة عمان ، وان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن يوم 6 مارس/ آذار بات يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.

وفي تغريدة له على تويتر حول هذا الإعلان قال: إنه “بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق”.

ويأتي إعلان الكاظمي بعد لقاء تاريخي دام 45 دقيقة جمع بين البابا فرنسيس والمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في مدينة النجف في العراق.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل المرجع الديني العراقي علي السيستاني، بابا الفاتيكان فرنسيس، في مدينة النجف العراقية، في لقاء تاريخي لتشجيع التعايش السلمي بين الأديان

وكانت قد توقفت سيارة البابا المصفحة، في شارع الرسول قرب مرقد الإمام علي في مدينة النجف، ثم ترجل البابا منها وسار على قدميه لعشرات الأمتار باتجاه منزل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في فرع ضيق لا تسع مساحته دخول سيارة واحدة.

ويعيش السيستاني في هذا المنزل الذي من النادر أن يغادره منذ عام 1970، وهو منزل استأجره من شخص من عائلة (آل شبر) بعقد قيمته نحو 500 دولار شهريا، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، دعا البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل حازم و لعب دور فعال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط .

