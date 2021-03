تركيا : اتهامات الاتحاد الأوروبي “بعيدة عن الواقع وغير مسؤولة”

رفضت تركيا الاتهامات التي وجهت لها من الاتحاد الأوروبي بارتكاب انتهاكات في سوريا، واصفة إياها بالبعيدة عن الواقع وغير المسؤولة.

واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أمس، الجمعة، أن اعتماد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا “متحيز” ضدها.

وأقر البيان،كذلك إن “تركيا نفذت عمليات عسكرية شمالي سوريا ضد التهديدات الإرهابية التي تشكل خطرًا على الشعبين السوري والتركي على طول الخط الحدودي . بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”

مضيفا أن الجيش التركي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع إلحاق أي ضرر بالسكان المدنيين خلال العمليات العسكرية وبعدها. وأنقذ أهالي المنطقة من اضطهاد تنظيمات “الدولة الإسلامية” و”حزب العمال الكردستاني” و”وحدات حماية الشعب”.

وانتقد البيان عدم تطرق القرار لـ”جهود حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة وقضايا إطلاق سراح أعضاء من تنظيم الدولة”.

مشيرًا إلى أن الأمر الذي يجب على البرلمان الأوروبي انتقاده هو.“الهجمات الإرهابية المتزايدة للحزب والوحدات بهدف زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد البيان على استمرار تركيا في مكافحة “الإرهاب” بجميع أشكاله. ومواصلة جهودها لإيجاد حل سياسي للصراع الأساسي في سوريا، بحسب القرار رقم “2254” الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعا البرلمان الأوروبي لـ “إدراك أهمية ما تفعله تركيا. التي تحمي حدود الـ(ناتو) وحدود الاتحاد الأوروبي، في سوريا، والسعي للإسهام في التوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة. بدلًا من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.

وكان البرلمان الأوروبي اعتمد مشروع قرار يتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في سوريا . ويدعوها من خلاله إلى سحب جنودها من شمالي هذا البلد، معتبرًا أنها “احتلت شمال سوريا، وعرضت السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

