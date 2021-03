العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يزور مستشفى السلط

زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط.

وخلال مؤتمر صحفي قام بنشره العاهل الأردني من أمام المستشفى، أعلن عبيدات استقالته من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال عبيدات: “قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى”.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.

وشدّد الخصاونة اليوم على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطوله وفق أحكام القانون.

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

وكان في استقبال العاهل الأردني الذي وصل برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كلاً من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الدولة خالد العيسى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ابن سلمان والملك عبدالله بحثا خلال اجتماع العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي الشأن السعودي، وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في ظل الصلح بين البلدين.

حيث أعلنت وسائل إعلام قطرية، أن الأمير تميم قد تلقي من العاهل السعودي رسالة ذكر فيها “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

من جانبه، نقل رسالة الملك سلمان، الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال إستقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

الجدير بالذكر، أنه قد عادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الاعتداءات الحوثية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران، واعتبرته عملا تخريبيا.

وفي بيان نشرته الخارجية القطرية، جاء فيه: “تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت: “تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم”.

وتابعت: “تجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب”.

