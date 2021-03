رحيل الإعلامية المصرية ملك إسماعيل إلي الرفيق الأعلي

إنتقلت إلي الرفيق الأعلي، الإعلامية المصرية، ملك إسماعيل، بعد أيام من وجودها بمستشفى كوبري القبة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، نعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الراحلة، عبر منشور علي موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، كتب فيه: ” إن مصر فقدت إعلامية

كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي”.

في وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر رئاسي بنقل الراحلة إلى المستشفى، إثر معاناتها من ضيق تنفس وقصور في وظائف الكلى.

الجدير بالذكر، أن ملك إسماعيل، أحد رواد الإعلام المصري، ومن أوائل المذيعات المصريات وكان لها عدة مناصب في التليفزيون المصري منها رئيس القناة الأولى ومستشار ونائب لرئيس التليفزيون، كما قدمت عدة برامج في القناة الأولى كانت تقدمها من الشارع المصري، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، كشفت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 45 حالة وفاة 639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

ووفقاً لقناة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد ،أنه “تم تسجيل 639 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر إلى 189639 إصابة “.

كما أشار إلى أن “ الصحة المصرية رصدت خلال اليوم الماضي 45 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى و 11214 شخصا” .

هذا و ترى وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ان هناك توقعات بزيادة جديدة في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، في وقت يتزامن ذلك مع شهر رمضان، الذي من المنتظر أن يبدأ منتصف أبريل، مما يزيد المخاوف من صعوبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بصرامة.

وصرحت أثناء مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية، إن “بداية ارتفاع إصابات كورونا مجددا ستكون في أبريل المقبل، على أن تكون ذروة هذه الموجة في نهاية الشهر وبداية مايو”.

وأضافت هالة زايد أنه “بالنظر إلى بداية الجائحة في مصر بالموجة الأولى، كانت ذروة الوباء خلال أبريل ومايو، ثم انخفضت الأعداد تباعا.. هكذا سيكون الحال في الفترة المقبلة مثلما حدث العام ”.

بدوره، قال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه “في ضوء عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فإن ذلك يهدد بزيادة إصابات كورونا مجددا، فضلا عن أنه من المعتاد أن يشهد شهر أبريل موجة من التقلبات الجوية إثر تغيّر فصول العام بين الشتاء والربيع، إلى جانب موجات الخماسين، والميل لإغلاق المنازل مدة أطول، وهذا كله قد يؤدي لزيادة في أعداد الإصابات الفترة المقبلة”.

