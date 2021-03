القوات الحكومة تكبد ميليشيات الحوثي خسائر بالأرواح في محافظة حجة

لقي أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم اليوم السبت بغارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة.

وصرح مصدر عسكري بالعمليات المشتركة للمنطقة العسكرية الخامسة لـ”الصحوة نت“، إن أكثر من عشر غارات نفذتها مقاتلات التحالف العربي اليوم في مناطق متفرقة بميدي وحرض، أسفرت عن مقتل 20 حوثياً بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين ومنصة صواريخ بقرية المخازن غرب حرض .

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت الثلاثاء الماضي ثمان غارات جوية استهدفت تحركات الحوثيين بأحد وديان مديرية كعيدنة محافظة حجة وتعزيزات كانت في طريقها لجبهة الساحل الغربي “حيس” التي حررت مؤخرا من قبل قوات الجيش الوطني.

