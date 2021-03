بالفيديو: الفنان عمرو دياب يسقط علي المسرح اثناء إحيائه حفلا غنائيا

إنتشر مقطع فيديو يظهر فيه الفنان عمرو دياب وهو يسقط على المسرح، أثناء إحيائه حفلا غنائياً، حيث تداول رواد التواصل الإجتماعي الفيديو بشكل واسع.

وظهر في الفيديو، الفنان عمرو دياب يغني وهو يمشي على المسرح، أغنيته “يا أنا يا لا” في حين زلت قدمه، وسقط على المسرح، ثم طمأن الجمهور قائلا: “عادي، عادي”، وأكمل الغناء، وفقاً لماذكر في موقع البيان.

عمرو دياب يصور إعلان برفقة العريانو إنجى كيوان

شارك النجم عمرو دياب، عبر صفحتة الرسمية بموقع” الفيسبوك” صورة جديدة من كواليس تصوير أحد الإعلانات الخاصة به والتي يجرى تصويرها الآن فى دبى.

وظهر في الصورة التي قام بنشرها الفنان عمرو دياب كلا من المخرج طارق العريان، والإعلامية إنجى كيوان التى ستظهر فى الإعلان، وزوجها، وفقا لموقع اليوم السابع.

صورة عمرو دياب فى الاعلان الجديد.

الجدير بالذكر أن أغنية “وأنا معاك” كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

وفي وقت سابق، تصدرت اخبار علاقة الهضبة بعارضة الأزياء إنجى كيوان ، التى انتشرت عبر السوشيال ميديا خلال الايام الماضية، واقترنت بقصص وروايات لا أساس لها من الصحة.

عمرو دياب وإنجى كيوان

ومن جانبه، صرح مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، بإن الصور التى انتشرت بصحبة عارضة الأزياء انجى كيوان، كانت ضمن أوديشن لإعلان بينها وبين الهضبة، موضحًا أن الأوديشن عبارة عن بطلة تحلم بمقابلة الهضبة والتصوير معه.

صورة من إعلان عمرو دياب وإنجى كيوان

وكان الهضبة عمرو دياب، قد تصدر التريند خلال الساعات الماضية بعد انتشار صوره مع المذيعة إنجى كيوان، وهو ما أثار تساؤلات جمهوره حول أسباب هذه الصور، حيث توقع البعض من جمهور عمرو دياب أن تكون الصور ضمن كواليس تصويره أحد كليباته الجديدة، خاصة أنه طرح خلال الفترة الماضية ألبومه “يا أنا يا لا”، ولاقى نجاحا كبيرا.

وفي سياق الهضبه ايضا، علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف إنها لا تعرف طبيعة علاقة الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني إذا ما كانوا متزوجين أم لا، مشددة على عدم اهتمامها بشؤون الآخرين.

