كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن موعد عودة أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، والغائب منذ شهر نوفمبر الماضي.

وتعرض فاتي للإصابة أمام ريال بيتيس منذ 5 أشهر، مما ألزمه بالخضوع لجراحة في الركبة، أبعدته عن الملاعب طوال تلك المدة.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قولها إن المحيطين باللاعب يؤكدون أنه سيكون ضمن خيارات الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، في شهر أبريل المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة لا يتعجل عودة فاتي، ولا يريد المخاطرة بالدفع به دون اكتمال جاهزيته، حيث ينتظر عودة اللاعب إلى التدريب على أرض الملعب، ومن ثم التفكير في الاعتماد عليه، بعد التأكد من سلامته تمامًا.

وأوضحت الصحيفة، أن أنسو فاتي كان يأمل في عبور برشلونة لعقبة باريس سان جيرمان، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال، لكنه حريص كل الحرص على المساهمة في تحقيق لقبي الليجا وكأس الملك مع البلوجرانا.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد كشفت بوقت سابق مدة غياب اللاعب أنسو فاتي عن فريق برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ورشحت الأنباء لتؤكد غياب أنسو فاتي لحوالي 30 مباراة عن فريق برشلونة في مدة تصل إلى 4 أشهر.

ونقل موقع (كووورة عربي) عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قولها إن فاتي لن يشارك مع برشلونة في لقاء الذهاب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في حال تأهل البرسا.

إلا أن النجم الشاب قد يشارك في لقاء الإياب لذات الدور لأنه سيقام منتصف شهر مارس القادم.

وسيعود فاتي للمشاركة في بطولة كأس ملك إسبانيا اعتبارًا من الدور ربع النهائي.

ورغمًا عن ذلك سيتواجد مع منتخب إسبانيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقامة في شهر يونيو من العام القادم 2021.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النجم الشاب سيغيب عن هذه المباريات مع فريق برشلونة:

أتلتيكو مدريد، دينامو كييف، أوساسونا (الدور الأول والثاني)، فيرينتسفاروشي، قادش (الدور الأول والثاني)، يوفنتوس، ليفانتي، ريال سوسيداد (الدور الأول والثاني).

فالنسيا، بلد الوليد، إيبار، هويسكا (الدور الأول والثاني)، أتلتيك بيلباو (الدور الأول والثاني)، غرناطة، إلتشي (الدور الأول والثاني)، ريال بيتيس، ديبورتيفو ألافيس، إشبيلية.

The post أنسو فاتي يحمل أنباء سارة لجماهير برشلونة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ