الدبيبة يؤكد أن توزيع لقاح كورونا في البلاد يعد من أهم أولوياته

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن توفير لقاح لفيروس كورونا في البلاد لجميع المواطنين يعد من أولوياته.

وصرح الدبيبة خلال المؤتمر الوطني الخاص بفيروس كورونا والذي عقده المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وأشار الرئيس الدبيبة إلى أن الشعب الليبي مستاء جداً من الإجراءات التي نفذتها الحكومة للتصدي للوباء في البلاد.

وصرح رئيس الحكومة الجديدة بخصوص الفترة السابقة: “لم نفعل شيئا لمواجهة الوباء.. الجهود كثيرة والنتائج صفر وصرفنا مبالغ كبيرة”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بـ”خليفة البكوش” رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا.

هذا وقد أصدر مكتب الدبيبة الإعلامي، أن اللقاء حضره مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بحسب “أخبار ليبيا”.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش الخطة الوطنية المُعدة من قبل اللجنة والمركز ضد وباء كورونا، والتي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح.

كما أن اللقاء عمل على تقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية.

وبدوره أبدى الدبيبة استياءه من التقارير التي إطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها في التعامل مع كورونا.

لافتاً إلى أن الأزمة لن تكون مقبولة بعد اليوم، قائلاً: “مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تشديد الإجراءات الخاصة بالليبيين القادمين إلى تونس، بسبب كورونا.

وجاء قرار تونس بعد أن أعلنت ليبيا ظهور حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس في ليبيا، بحسب “بوابة الوسط”.

هذا وقد قال أحد المسؤولين التونسيين “ستتم مراقبة الوافدين، عبر المعبر بمعتمدية بن قردان في الولاية، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج”.

وفي السياق سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأسبوع الماضي، 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية المتحورة،وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

وأصدر المركز في ليبيا بيان قال فيه إن “فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن”.

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