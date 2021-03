اتفاقية جديدة بين وزارة العمل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية

أجرت وزارة القوى العاملة المصرية اليوم السبت، اتفاقية جديدة مع وزارة العمل الليبية، لتسهيل العملية دخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.

وصرحت السفارة الليبية في القاهرة عبر بيان لها أن: “الاجتماع بين الجانبين والذي عقد في القاهرة، خلص إلى ضرورة تنفيذ مذكرة التعاون الموقعة بين الوزارتين عام 2013 بشأن استخدام العمالة المصرية في ليبيا”.

وأشار البيان أيضاً حول اتفاقية التعاون: “تم التأكيد أيضا على ضرورة البدء في تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية ونظيرتها المصرية، من أجل توفير قاعدة متكاملة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمعرفة احتياجات السوق الليبي من العمالة المصرية”.

كما أكد المجتمعون على: “أهمية تسهيل إجراءات وآلية دخول العمالة المصرية بالتنسيق مع مصلحة الجوازات عبر المنافذ بين البلدين”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن الليبي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن توفير لقاح لفيروس كورونا في البلاد لجميع المواطنين يعد من أولوياته.

وصرح الدبيبة خلال المؤتمر الوطني الخاص بفيروس كورونا والذي عقده المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس.

وأشار الرئيس الدبيبة إلى أن الشعب الليبي مستاء جداً من الإجراءات التي نفذتها الحكومة للتصدي للوباء في البلاد.

وصرح رئيس الحكومة الجديدة بخصوص الفترة السابقة: “لم نفعل شيئا لمواجهة الوباء.. الجهود كثيرة والنتائج صفر وصرفنا مبالغ كبيرة”، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي سياق متصل، التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بـ”خليفة البكوش” رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا.

هذا وقد أصدر مكتب الدبيبة الإعلامي، أن اللقاء حضره مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، بحسب “أخبار ليبيا”.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش الخطة الوطنية المُعدة من قبل اللجنة والمركز ضد وباء كورونا، والتي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح، كما أن اللقاء عمل على تقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية.

وبدوره أبدى الدبيبة استياءه من التقارير التي إطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها في التعامل مع كورونا، لافتاً إلى أن الأزمة لن تكون مقبولة بعد اليوم، قائلاً: “مكافحة الفساد ستبدأ من كورونا”.

