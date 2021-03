السودان .. انطلاق بطولة الفنون القتالية للسيدات “الجو جيتسو”

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، بطولة الفنون القتالية “الجو جيتسو” بمشاركة العشرات من الجنسين، بينهم 12 لاعبة.

وفي صالة نادي المقاتل السوداني بالخرطوم، أبرزت المشاركات مواهب متعددة من خلال تمارين الإفلات من قبضة المعتدين عليهن، والدفاع عن أنفسهن في البطولة التي تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، وفق المنظمين.

والبطولة المشار إليها محلية داخلية، وغير معترف بها من الاتحادات الدولية، لكنها تحظى بأهمية لكون المجتمع السوداني محافظا بطبعه، والسماح للنساء بالمشاركة في مثل هكذا بطولات يعد حدثا مميزا.

​​​​​والجو جيتسو أحد أساليب الدفاع عن النفس، ويعد فنا عسكريا تقليديا، كما أنه فن قتالي لا يعتمد على استخدام الأسلحة، وإنما شل حركة الخصم لإخضاعه والسيطرة عليه، وتطورت هذه الرياضة بين محاربي الساموراي في اليابان خلال القرن السابع عشر.

وقالت المدربة آية عوض، إن هذه ثاني مرة تقام فيها بطولة الفنون القتالية، مشيرة إلى أن العنصر النسائي شارك في 2019 بـ7 لاعبات، وفي النسخة الحالية ارتفع العدد إلى 12.

وأشارت إلى أن رياضة الجو جيتسو انتشرت في القارة الإفريقية منذ 2015، وتعتمد على تقنية التخلص والإفلات من الخصم والدفاع عن النفس عبر الحركات، ولا تعتمد على القوة.

من جانبها، قالت اللاعبة هالة نصر الدين، إنها وجدت معارضة من أسرتها عندما قررت ممارسة رياضة الفنون القتالية.

وأوضحت: “وجدت اعتراضا من الأسرة قبل أن يتقبلوا الفكرة تخوفا من تعرضي للضرب”، حسبما أفادت وكالة (الأناضول) للأنباء.

بدوره، قال مؤسس “نادي المقاتل” محمد المنير، إنه أسس هذا النادي في ديسمبر 2015 في ضاحية الجريف غربي بالخرطوم، وأصبحت تدرس فيه كل الألعاب التي تستخدم في الدفاع عن النفس وتقوية الشخصية والثقة بالنفس بجانب الصحة البدنية.

على صعيد آخر، احتفل سجن النساء بمدينة أمدرمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم بيوم المرأة العالمي سعيًا من إدارة السجن لتبديد وحشة ساعات النهار الطويلة.

وجرى الاحتفال بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة السودانية، ونظمه مكتب السودان لاتحاد سيدات الأعمال بدول “الكوميسا”.

وشهدت باحة السجن الذي يضم حوالي 325 سجينة حفل غنائي من أجل الترفيه، والابتعاد عن الملل والحياة الروتينية داخل الغرف الصغيرة.

وقالت رئيس مكتب السودان، لاتحاد سيدات الأعمال بدول “الكوميسا”، سهام عبد الله، إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي داخل السجن، يأتي دعمًا للمرأة في الصناعات الصغيرة، والحرف اليدوية، ورفع مقدراتها وتمكينها اقتصاديًا.

