خبير أمني: الحشد الشعبي يعمل مع القوات الأمنية بتنسيق عالي المستوى

أكد خبير أمني عراقي اليوم، على أن الحشد الشعبي وقوات الأمن، يقومون بأداء واجباتهم وسط تنسيق مشترك بين الجهتين وعلى مستوى عالي.

وصرح مصطفى الإدريسي وهو خبير أمني، لوكالة المعلومة أن: ” القيادات في الحشد الشعبي لديها خطة عسكرية متكاملة للمناطق المتواجدة بها وبالتالي فان القوات الأمنية من الجيش والشرطة الشريك الأساسي في تلك الخطط وهناك غرف عمليات مشتركة لإدارة مناطق النفوذ والدعم في حالات تتطلب الدعم”.

وقال مضيفاً: ” قوات الحشد الشعبي توجد الان خلف مناطق القوات الأمنية وتشكل حزاما ساندا وداعما لها في أي لحظة”، مشيرا الى ان” المعلومات التي تصل من غرف العمليات العسكرية في الحشد تشير الى التزام القطعات التابعة للحشد والفصائل بالأوامر الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة”.

كما أشار إلى أنه: ” من يتحدث عن خلاف كبير وعراك بين القوات الامينة والحشد الشعبي واهم لان الاثنان يشكلان قوة واحدة في قضاء سنجار والمناطق المتواجدة بها بشهادات القيادات الأمنية في الجيش العراقي”.

وفي الشأن العراقي، إستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، سفير سلطنة عُمان لدى العراق السيد حامد بن عقيل عبدروس.

ونقل السفير العماني الى سيادته، تحيات السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وتمنياته للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بالتطور والإزدهار، في المجالات كافة ، كما حمل السيد الكاظمي السفير عبدروس تحياته لسلطان عُمان معربا عن امله بمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين بغداد ومسقط .

وشهد اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الإهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة.

واكد السيد مصطفى الكاظمي ان العراق يسعى لتوطيد علاقاته مع سلطنة عمان ، وان تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التنسيق بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين .

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن يوم 6 مارس/ آذار بات يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.

وفي تغريدة له على تويتر حول هذا الإعلان قال: إنه “بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق”.

