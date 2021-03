يوسف الشريف يتباهى بعضلاته ويوجه رسالة لجمهوره (صورة)

شارك الفنان المصري يوسف الشريف، متابعيه وجمهوره، بمجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، يظهر من خلالها وهو يستعرض فورمته وعضلاته الجديدة في أحدث جلسة تصوير له.

وظهر يوسف الشريف، في الصور التي نشرها وهو يحمل بعض أدوات التدريبات ليستعرض عضلاته، وكتب في تعليقه عليها، “كل يوم هو فرصة أخرى لتصبح أقوى لتناول الطعام بشكل أفضل للعيش بصحة جيدة وأن تكون أفضل نسخة منك”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

ويشار إلى أن مسلسل “كوفيد 25” من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد نادر جلال، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يتناول أحداث تصاعدية لعام 2025، وتجدد فيروس كورونا ومقاومة البشر له.

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل “النهاية” وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

ومؤخرًا حذر الفنان المصري يوسف الشريف من انتحال شخصيته عبر شخص يتواصل مع بعض الفنانين خاصة العرب، ليطلب منهم المشاركة في عمل من إنتاجه.

وأكد الشريف من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لا يتواصل مع أي فنان للمشاركة في أعماله لأن هذا من اختصاص الشركة المنتجة، موضحا أنه لا ينوي إنتاج أي عمل، وليس لديه الإمكانية لذلك.

وأكمل مطالبا الجميع من التأكد من هوية الشخص المتصل، مشيرا إلى أن أي فنان من خارج مصر يتلقى اتصال من شخص ما ويقول إنه يوسف الشريف ويريده، هذا الشخص يعمل على انتحال شخصيته وهو نصاب.

على صعيد متصل، ينتظر محبي الفنان المصري يوسف الشريف مسلسه القادم “كوفيد 25” بفارغ الصبر، حينما يتم عرضه في شهر رمضان القادم.

وقالت مؤلفة المسلسل إنجي علاء إن “كوفيد 25” سيتم عرضه في شهر رمضان 2021 من 15 حلقة فقط.

وبررت إنجي علاء العدد القليل لحلقات المسلسل بسبب التحضيرات الخاصة التي يتطلبها العمل حتى تتماشى مع طبيعته.

وقالت إن التحضيرات ستأخذ وقت ومجهود كبير، فضلًا عن الميزانية الضخمة حتى يخرج العمل الدرامي بالشكل المطلوب، موضحة أن التحضيرات تستمر هذه الأيام لبدء تصوير المشاهد.

