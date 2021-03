تعيين وزير جديد للصحة وتعزيز مستشفى السلط بالأردن

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، على تكليف مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية، بتولي وزارة الصحة ,وتأتي الموافقة الملكية عقب إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، بسبب تداعيات مأساة مستشفى السلط الحكومي.

حيث صرح وزير الصحة نذير مفلح محمد عبيدات إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة. على إثر وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا نتيجة نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، بأن القوات المسلحة الأردنية عززت مساء اليومالسبت . مستشفيي السلط والكرك الحكوميين بمستشفيين ميدانيين متحركين، لتعزيز الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا .

ويتكون كل مستشفى ميداني متحرك على عدد من الأسرة منها وحدات العناية المركزة .مزودة بجميع التجهيزات الطبية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية. وكذلك للمساهمة في إسناد القطاع الصحي وتعزيز قدراته للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة.

وكان الملك عبدالله الثاني قدقام بزيارة ظهر السبت لمستشفى السلط الحكومي، على إثر وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية المركزة.

والأشخاص الذين توفوا كانوا ضمن مئتي مصاب بفيروس كورونا يرقدون في مستشفى السلط الحكومي .

هذا وصرح مصدر قضائي إن النيابة العامة بدأت التحقيق في القضية بمجرد وصول خبر حادثة المستشفى،. عن طريق ثلاثة مدَّعين عامين سيقومون بإجراء تحقيقات شاملة

