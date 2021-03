الخالدي يتوقع تغير سعر صرف الدولار في موازنة العراق لعام 2021

نظراً للتقلبات الأخيرة، توقع رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي ، أن يتغير سعر صرف الدولار في موازنة العراق لعام 2021.

وبحسب ما أوردته وكالة المعلومة فقد صرح الخالدي أن: “الضغط النيابي حيال تغيير سعر صرف الدولار عن وضعه الحالي عند 1450 دينار لكل دولار مستمر ولم يتوقف بل تضاعف في الاونة الأخيرة”.

وقال مضيفاً: “ارتفاع اسعار بيع النفط الخام وتحسن الوضع الاقتصادي العام جعل بقاء سعر الصرف في وضعه الراهن لا يتلائم مع طبيعة المشهد الاقتصادي خاصة وان هناك شرائح كبيرة من المجتمع العراقي متاثرة بالسعر بسبب ارتفاع اسعار المواد الرئيسية في الاسواق”.

وتوقع النائب أن : “يودي الضغط النيابي المستمر الى تغيير سعر صرف الدولار في موازنة 2021 خاصة وان الكثير من القوى السياسية بدأت تدرك اهمية القرار خاصة وان مبرراته انتفت مع ارتفاع اسعار بيع النفط الخام مؤخرا”.

وفي السياق، قال مختار الموسوي عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن تعديلات الموازنة والتي ترسلها اللجنة المالية إلى الحكومة “مثيرة للشكوك” على حد تعبيره.

وصرح الموسوي لوكالة المعلومة أن: “المراسلات التي تقوم بها اللجنة المالية فيما يخص بعض التعديلات على الموازنة لابد ان تمرر على البرلمان قبل ان تقوم اللجنة المالية باطلاع الحكومة عليها وهذا الاجراء مخالف للدستور”.

وقال : ” نشعر بعدم الراحة تجاه ماتقوم به اللجنة المالية من مراسلات مع الحكومة بشان بعض التعديلات”.

وأشار إلى أن: ” اللجنة المالية بهذا الاجراء اعطت الفرصة للكثير من النواب بعدم ابداء الرأي فيما يخص التعديلات المرسلة الى الحكومة وبالتالي عدم التصويت عليها بحجة لا علم لهم بها ولم يطلعوا عليها”.

وفي الشأن العراقي، قال وزير التجارة الايراني الاسبق ورئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد الايراني والعراقي يكملان بعضهما البعض.

وخلال مقابلة له اكد يحيى ال اسحاق ان الاقتصاد العراقي والايراني يستطيعان ان يتغلبا على نقاط الضعف الموجودة بما يكون في مصلحة البلدين.

كما اشار ال اسحاق الى انه كلما زادت العلاقات بين البلدين فانها تساهم في تأمين مصالح البلدين.

