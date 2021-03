الملكة رانيا تصف ما حدث في مشفى السلط “بالفاجعة”

وصفت الملكة رانيا اليوم السبت، وفاة مرضى فيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد بأنه “فاجعة”.

وبحسب منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك قالت: إن “ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة.. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.

هذا وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني، بعد ساعات قليلة من تأكيد وفاة 7 من مصابي فيروس كورونا.

وأعادت هذه الحادثة لذاكرة الأردنيين فاجعة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شخصًا أواخر 2018، تبنى فيها للمرة الأولى رئيس حكومة مسؤولية حكومته المباشرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مسؤولية الحكومة كاملة عن الحادثة.

وفي أعقاب الحادث زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي).

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

و قدم وزير الصحة الأردني نذير العبيدات اليوم السبت ، استقالته إلى رئيس الوزراء.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك تصريح العبيدات الذي قال فيه إنه “في صباح اليوم ، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات”.

ليضيف أنه “هناك ربما تأثير لنقص الأكسجين على هذه الوفيات وسيتم التحقق في حال كان هناك السبب نقص الأكسجين”.

كما أشار العبيدات إلى أنه “لا يوجد لدي تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين ،حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق بهذا الخصوص ” .

ومن جهة أخرى استقبل مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية ،عمان ، 144 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا والتي تصل ضمن اللقاحات التي يوفرها مرفق كوفاكس.

حيث قال وزير الصحة الأردني، في بيان له أننا ” نرى الآن نتائج الشراكة مع مرفق كوفاكس، حيث يشارك الأردن كدولة ذاتية التمويل بالكامل، ويأتي هذا الإمداد في الوقت المناسب لدعم جهودنا لتسريع عملية التطعيم الوطنية ضد كوفيد – 19” .

كما بيّن أن” الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتسلم لقاحات واقية من الفيروس عن طريق مرفق كوفاكس، وستواصل تقديم لقاحات كوفيد – 19 للفئات السكانية الأكثر ضعفاً “.

ووصلت الجرعات من لقاح أسترازينيك”، مساء أمس على متن طائرة قادمة من كوريا الجنوبية، إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة، وفقاً لقناة المملكة .

وكان قد أكد فراس الهواري رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن الوضع الوبائي الحالي في الأردن وصل إلى أرقام قياسية مقلقة .

حيث نقلت قناة روسيا اليوم عن الهواري تصريحه الذي قال فيه : ” لقد حطمنا جميع الأرقام القياسية.. إذا نظرنا إلى الموجة السابقة وقارناها مع الموجة الحالية اليوم” .

و أضاف ” تجاوزنا 8 آلاف إصابة يومية وأعلى رقم دخول إلى المستشفيات في يوم واحد وأعلى رقم وفيات وأعلى رقم أشخاص يعالجون داخل المستشفيات”.

أليشير إلى أن الحل الوحيد حالياً لوقف الانتشار الكبير للفيروس هو الإغلاقات التي حصلت، وزيادة ساعات الحظر الجزئي ” .

