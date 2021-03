وزير الطاقة السعودي: إقرار تعريفة استهلاك الكهرباء يدعم رؤية المملكة 2030

أسفر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعريفة استهلاك الكهرباء الخاصة بالشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

وخلال تصريح صحافي لوزير الطاقة السعودي،أشاد بما يعكسه هذا القرار من اهتمام قيادة وحكومة المملكة بتطوير ودعم قطاع تقنية المعلومات، وتنمية الاستثمارات فيه، تجسيداً لتوجهات رؤية “المملكة 2030” وتحقيقاً لمستهدفات برامجها التنفيذية المتعلقة بالتحوّل الرقمي.

كما يعد هذا الدعم للأنشطة التي تتطلب استخداماً نوعياً للطاقة الكهربائية، اهتمام وتمكين القيادة للأنشطة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي العالي والمهم في المملكة.

وأكّد على أن التعريفة التي تم إقرارها، وهي 18 هللة لكل كيلووات/ساعة، ستكون محفّزة للاستثمار في مجال الحوسبة السحابية الحيوي، الذي يعد من أهم المُمَكِّنات الأساس لإرساء قواعد التحوّل الرقمي في المملكة، ودعم تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة في مجالات الأعمال كافة، مشيراً إلى أن هذا القرار يجسّد الدور المحوري والتكاملي، الذي ينهض به قطاع الكهرباء وشركاؤه في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكذلك أوضح أن الجهات التي ستستفيد من هذه التعريفة تشمل الشركات العاملة في نشاط الحوسبة السحابية المُرخصة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقائمة حالياً، وكذلك الشركات الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي إليها قبل نهاية عام 2023.

ولفت إلى أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم بإصدار قواعد وإجراءات تطبيق التعريفة، التي ستوضح آلية تقديم طلبات الحصول على التعريفة والاستفادة منها، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها المنظم لنشاط الحوسبة السحابية في المملكة.

من جانبه، أقر المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن التعريفة، بمزاياها التنافسية، تعزز مكانة المملكة كمركز محوري لربط القارات رقمياً، عبر توسيع نطاق وقدرة معالجة البيانات في المملكة، ورفع الطاقة الاستيعابية لها، وذلك عن طريق تحفيز الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

