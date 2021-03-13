انقطاع الأكسجين يتسب في وفاة عدد من مرضى كورونا بالأردن

عمان 14 مارس 2021 (وال) -توفي ثمانية أشخاص جراء انقطاع الأوكسجين عن وحدة لعلاج مرضى كورونا، يوم أمس السبت، في مستشفى حكومي بمدينة السلط، وسط المملكة الأردنية.

وأثارت القضية ردود فعل في المملكة، حيث تفقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، مستشفى السلط الحكومي، بعد الحادثة، واطلع أيضا خلال الزيارة على مجريات ما حدث، وأمر مدير المستشفى الدكتور عبدالرزاق الخشمان بالاستقالة فورا.

وقبل مغادرته المستشفى، خرج الملك عبدالله الثاني إلى المواطنين وتحدث إليهم، حيث احتشد العشرات أمام المستشفى.

وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الصحة نذير عبيدات من منصبه، وتعيين وزير الداخلية مازن عبد الله الفراية للقيام بمهام وزير الصحة بالإضافة إلى مهام منصبه.

وعلى خلفية ما حدث أعلن نائب المدعي العام للعاصمة الأردنية عمان، عن توقيف (5) أشخاص، وإسناد تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك.

وأشار إلى توقيف مدير مستشفى الحسين في السلط، وثلاثة من مساعديه ومسؤول التزويد في المستشفى لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف: التحقيق في قضية مستشفى الحسين بالسلط ما زال مستمرا وجاريا، لتحديد المتسبب بهذا الجرم.(وال عمان) س خ.

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