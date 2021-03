إحتجاجات أمام مستشفى بالأردن عقب حادثة انقطاع الأوكسجين

خرج مئات المواطنين في مدينة السلط الأردنية في إحتجاجات أمام مستشفى السلط الحكومي، عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، التى تسببت في وفاة 7 أشخاص.

حيث شهد محيط المستشفى إحتجاجات واسعة منذ مساء امس السبت حتى صباح اليوم الأحد، وسط وجودا أمني مكثف، بالرغم من وجود حالة فرض تجوال في البلاد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وفاة 6 أشخاص جراء انقطاع الأكسجين لمدة ساعة عن مستشفى السلط.

وخلال مؤتمر صحفي قام بنشره العاهل الأردني من أمام المستشفى، أعلن عبيدات استقالته من منصبه، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال عبيدات: “قدمت استقالتي لرئيس الوزراء، وأتحمل المسؤولية الأخلاقية لما جرى”.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في الحادثة.

وشدّد الخصاونة على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً، وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ .

كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطوله وفق أحكام القانون.

ووافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على تكليف مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية، بتولي وزارة الصحة ,وتأتي الموافقة الملكية عقب إقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات وزير الصحة، من منصبه، بسبب تداعيات مأساة مستشفى السلط الحكومي.

حيث صرح وزير الصحة نذير مفلح محمد عبيدات إنه قدم استقالته إلى رئيس الحكومة. على إثر وفاة 6 مصابين بفيروس كورونا نتيجة نقص الأوكسجين في إحدى المستشفيات الحكومية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، بأن القوات المسلحة الأردنية عززت الطاقة الاستيعابية لهما بما يمكنهما من التعامل مع المصابين بفيروس كورونا .

