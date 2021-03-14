الصحة المصرية تسجل إصابات جديدة و حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس السبت، 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 42 حالة وفاة جديدة ، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ، خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 190280 من ضمنهم 146803 حالة تم شفاؤها، و 11256 حالة وفاة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

وتابع مصدر وزارة الصحة المصرية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على هاتفهم المحمول أو عبر تطبيق الواتساب، وممن تم إبلاغهم رسمياً للتوجه إلى المستشفى وتم تزويدهم بموعد تطعيمهم.

يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تفعيل الموقع الإلكتروني لحجز موعد تطعيم بلقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية.

وبحسب مصراوي، فإنه من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة المصرية هالة زايد، لتدشين حملة التطعيم الشعبية ضد فيروس كورونا في مركز صحة القطامية.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الفائت، أعلن مسؤول بوزارة الصحة عن موعد بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ورود عدد من شحنات لقاحات كورونا إلى مصر.

وصرح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة محمد عبد الفتاح، في تصريحات إن الحملة ستبدأ خلال أسبوعين.

وأضاف عبد الفتاح أن الوزارة بصدد الانتهاء من تطعيم الفريق الطبي بمستشفيات العزل والحميات والصدر، باعتبارها خط المواجهة الأولى مع الفيروس خلال هذا الأسبوع.

وبعد ذلك، تبدأ الأسبوع المقبل تطعيم بقية أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية العادية للمواطنين، ويتجاوز عددها 360 مستشفى.

وتابع قوله : “خلال الأسبوع الذي يليه سنبدأ حملة تطعيم المواطنين باللقاحات، طبقًا للأولويات التي تم تحديدها”.

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