يلدز : أنقرة ستبدأ بتطبيق اتفاقية التفاهم المائية مع بغداد

أكد فاتح يلدز ، السفير التركي في العراق، ان بلاده ستبدأ قريباً بتطبيق اتفاقية التفاهم المائي التي كانت قد وقعتها مع الحكومة العراقية في وقت سابق.

حيث نقلت روسيا اليوم عن يلدز تصريحه الذي قال فيه أن “تركيا قدمت عام 2019 خطة عمل بشأن مشكلة المياه إلى الجانب العراقي حينها، تضمنت خططا ومشاريع في مناطق محددة حسب حاجتها إلى المياه”.

و أوضح أن “التباين في وجهات النظر بين أنقرة وبغداد في موضوع المياه، ينبع من نظرة العراق إلى القضية على أنها مشكلة تقاسم للمياه.. للمشكلة خطوط أبعد من حصص المياه، وتكمن في عدم استخدام العراق للمياه بالشكل الأمثل”.

و أشار في تصريحه إلى أن الحكومة العرقية لا تقوم باستغلال مواردها بشكل صحيح ، والدليل على ذلك هو القحط عام 2018، والسيول عام 2019 .

هذا و اكد يلدز على أن “تركيا تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص المياه ، وهي مستعدة لتقاسم خبراتها مع العراق، سواء من الناحية التقنية أو من حيث الموارد البشرية.

و أتت تصريحات يلدز خلال مشاركته في مؤتمر المياه الدولي الأول الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد ، و الذي شاركت فيه كل من سوريا و الأردن و هولندا.

سوريا تتهم تركيا بالتلاعب بمنسوب نهر الفرات

اتهمت سوريا جارتها تركيا باستخدام نهر الفرات “كورقة ضغط” عبر التلاعب بمنسوب مياه النهر وتدفقه، مشيرة الى أن ذلك يعتبر انتهاك للقانون الإنساني

وفي بيان أصدرته الإدارة العامة لسدود الفرات بسوريا جاء فيه: أن “وارد جرابلس من بداية شهر شباط 200 متر مكعب/بالثانية، فيما يبلغ الوارد الوسطي حسب الاتفاقيات 500 متر مكعب/بالثانية، وأن منسوب بحيرة تشرين انخفض بحدود 3 أمتار منذ بداية فبراير، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة”.

وأضاف: “المنسوب الأعظم لبحيرة الفرات يبلغ 304 متر فوق سطح البحر، في حين يبلغ منسوبها حاليا 301 متر فقط، أي بانخفاض 2-3 متر”.

وتابع: “الانخفاض اليومي بمعدل 4 سم باليوم يتم استهلاكه في توليد الطاقة الكهربائية على أساس وارد 500 متر مكعب، وعند تشغيل الري سيصل الاستنزاف لأكثر من 5 سم باليوم، فيما سيبلغ مدى الانخفاض خلال شهر أكثر من 1.5 متر يوميا، وبالتالي ستصل بحيرة الفرات إلى منسوب 300 متر، وهو منسوب حرج يؤدي إلى توقف الفرات عن توليد الطاقة الكهربائية”.

