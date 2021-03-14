التجارة والتموين تمنع استيراد سيارات “بوكو حرام” للسودان

أصدرت وزارة التجارة والتموين، قرارا يمنع استيراد السيارات المخالفة لشرط الموديل، خاصة السيارات المسماة (بوكوحرام) عبر جميع المعابر للسودان.

وشدد وزير التجارة والتموين، على جدو على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ بالقرار الوزاري كما ووجه القوات النظامية الموجوده بالحدود بالالتزام القاطع (بمنع دخول هذه السيارات)، والتي لا تحمل اللوحات المرورية بواسطة اي مواطن أو منسوبي الوحدات الحكومية.

وقال الوزير في تصريح صحافي ان :”كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.

واوضح جدو بان :” هنالك استثناء للعربات الواردة في القرار الوزاري، والخاصة بالفئات الأربعة (المغتربين، الدبلوماسيين والمبعوثين، الاستثمار وعربات الإفراج المؤقت)مشيرا الى ان الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار والعمل به “، وفقا لموقع صحيفة السوداني.

وفي السياق، قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 330.78 بالمئة في فبراير المنصرم، مقابل 304.33 بالمئة لشهر يناير الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيانٍ صادر، الخميس، إن معدل التضخم السنوي في السودان ارتفع بنسبة 26.45 بالمئة في فبراير الماضي، حسبما أفاد موقع (باج نيوز) السوداني.

وأشار البيان إلى ارتفاع جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات والتي ارتفع معدل التضخم بها إلى 266.99 بالمئة في فبراير مقارنة بـ 248.27 بالمئة في يناير.

وسجل معدل التضخّم في المناطق الحضرية 301.55 بالمئة في شهر فبراير مقارنة بـ279.20 بالمئة في شهر يناير.

وبلغ معدّل التضخم في المناطق الريفية 353.43 بالمئة في شهر فبراير مقابل 324.31 بالمئة في شهر يناير.

وسجلت ولاية النيل الأزرق أعلى معدل تضخّم 537 بالمئة فيما سجل التضخم ولاية غرب دارفور على أدنى معدّل تضخّم 249 بالمئة.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والوقود والغاز نتيجة انخفاض قياسي للعملة المحلية أمام الدولار في الأسواق الموازية.

على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبد الله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.

وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً.

ولفت الرمادي إلى أن نسبة التضخم فاقت 230 في المئة بعد هذه الزيادات، مشيراً إلى دراسة أمريكية صنفت السودان من ضمن أكثر 5 دول ازدياداً لمعدلات التضخم إلى حدود وُصفت بالخطيرة.

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