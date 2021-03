ذي قار العراقية .. استقالة قائد الشرطة بعد تزايد الاحتجاجات الشعبية

أكدت بعض المصادر في وزارة الداخلية العراقية أن اللواء عودة سالم قائد شرطة محافظة ذي قار قدم استقالته بسبب التصاعدات المستمرة للاحتجاجات الشعبية .

و أوضحت المعلومات التي نقلتها روسيا اليوم أن ، “اللواء عودة أرسل بطلبه إلى وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي وافق بدوره على الطلب”.

و أكدت أنه ” لم يتم تعيين أي بديل عنه حتى اللحظة ، لكن في الساعات المقبلة سيعلن عن تعيين قائد جديد لشرطة محافظة ذي قار “.

حيث أن الاحتجاجات الشعبية في ذي قار ( عاصمة المظاهرات ) مستمرة منذ عام 2019 ، حتى اليوم ، وفي الفترة الأخيرة تزايدت بشكل كبير ، إذ سقط جرحى و قتلى .

ذي قار .. الاحتجاجات تتجدد والأمن يستخدم الرصاص الحي

تجددت الاحتجاجات في محافظة ذي قار العراقية، الثلاثاء، غداة ليلة دامية أسفرت عن قتيلين وإصابات بصفوف الأمن والمتظاهرين.

حيث، تجمع العشرات من المتظاهرين الغاضبين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام مبنى المحافظة (جنوب)، في ذي قار العراقية وجددوا مطالبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وإزاحة الفاسدين عن المؤسسات الحكومية.

ولم تمنع اجراءات الحظر التي فرضتها السلطات الأمنية الليلة الماضية، من كبح حركة المحتجين وعودة تدفقهم نحو منصات التظاهر.

وبعد ساعات من انطلاق تظاهرات اليوم، صعد بعض المحتجين من وسائل التعبير الغاضبة، عبر قطع جسر النصر قرب ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، وحرق إطارات السيارات .

وذكرت المصادر ، أن اشتباكات اندلعت بين محتجين والقوات الأمنية قرب مبنى المحافظة، فيما استخدم الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين على جسر النصر وسط المحافظة.

وفي وقت سابق ، علق المحافظ ، ناظم الوائلي، على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وقال في بيان تلقت “العين الإخبارية”، نسخة منه: “يا أبناء محافظة ذي قار الكرام قد واكبتم جميعاً مرحلة التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق الشرعية، وساندتم أبناءكم المتظاهرين ودعمتم مطالبهم المشروعة”.

وتابع: “ونحن بدورنا دافعنا عنهم في المحافل الخاصة والعامة، وكانت جل مطالبهم تصب في مصلحة الوطن والمواطن وقد تحقق أغلب ما كانوا يصبون إليه وبذلوا من أجل ذلك دماء طاهرة كريمة”.

ومستدركا: “إلا أن ما حصل من أحداث أخيرة لا يمت للتظاهرات الحقيقية بصلة، ولا يمثل المتظاهرين السلميين ومطالبهم الحق، حيث تجمعت مجموعة من الشبان المغرر بهم من قبل أصحاب المصالح وتجار الدم الذين لا يريدون الاستقرار والأمن لهذه المدينة التي عانت الأمرين”.

