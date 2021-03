الحكومة الفلسطينية تعلن عن إغلاق شامل لمواجهة انتشار كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية انها ستبدأ بتطبيق حظر شامل في البلاد ابتداءً من يوم غد الاثنين لمدة 5 أيام ، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

حيث أعلن إبراهيم ملحم ،الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية أن تم إقرار إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام ، وفقاً للمملكة .

و أكد ملحم أن ” الإغلاق سيشمل جميع المدارس ورياض الأطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق” .

إضافة إلى “إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، واتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط”.

و أوضح إبراهيم أنه “سيتم استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم”.

هذا و أبقت الحكومة على عمل “خدمات البلدية والطوارئ لخدمة المواطنين”، و”تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص“.

فلسطين..الفيروس ينتشر بوتيرة مخيفة والصحة تدق ناقوس الخطر

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية ،كمال الشخرة، إن الوضع الوبائي في فلسطين خطير جدا، و نسبة الاشغال في المستشفيات بلغت 100%.

حيث قال الشخرة في تصريح نقلته قناة النيل إن” لجنة كورونا في الحكومة الفلطسينية في وزارة الصحة ستعقد اليوم اجتماعا مع اللجان الأخرى المختصة، بمشاركة وزيرة الصحة مي الكيلة، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجائحة” .

كما أشار إلى أن ” اللامبالاة عند بعض المواطنين وعدم التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وبالتالي ازدياد عدد الوفيات” .

وفي السياق كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ،إن الوزارة ستتسلم 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، بتبرع من جمهورية الصين.

حيث نقلت قناة المملكة بيان الكيلة الذي والذي قالت فيه أن ” هذا التبرع من الصين سيساعدنا في البدء بتنفيذ حملة التطعيم في فلسطين” .

وأضافت أن ” لقاحات من مؤسسة كوفاكس ستصل قريباً أيضاً ، بعد التواصل من أعلى المستويات من وزارة الصحة بشكل مكثف مع منظمة الصحة العالمية “.

لتبيّن أنه “ سيتم إطلاق منصة الإلكترونية للتسجيل لمطعوم كوفيد 19، لمن يرغب ، وسيكون اللقاح مجانياً واختيارياً ” .

The post الحكومة الفلسطينية تعلن عن إغلاق شامل لمواجهة انتشار كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ