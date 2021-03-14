المشيشي يأمل بتطور العلاقات التونسية الليبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

تونس 14 مارس 2021 (وال) -أعرب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، عن أمله بتطور علاقات بلاده مع ليبيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لما فيه خير ومصلحة الشعبين، وذلك بحسب ما ذكرته إذاعة “موزاييك أف أم” ‏التونسية.

وهنأ المشيشي في اتصال هاتفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب الليبي.

وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها، أن المشيشي نوه برفعة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربا عن أمله في أن “تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل”.

وأشارت إلى أن المنفي أكد من جانبه، رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

ولفتت إلى أنه “أشاد بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشددا على أن التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين”.(وال تونس) س خ.

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