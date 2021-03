المسعودي : وفد كردستان مستمر بمفاوضات الموازنة العامة

أكد رياض مسعود النائب عن تحالف سائرون أن الوفد الكردي وصل اليوم إلى العراق من أجل المشاركة في مفاوضات الموازنة العامة ، قبل بدء جلسة التصويت عليها .

حيث نقلت وكالة المعلومة عن المسعودي قوله أن ” الوفد الكردي وصل الى بغداد لاجراء المفاوضات الأخيرة مع اطراف حكومية ونيابية للاتفاق على الصيغة النهائية لاستحقاق الإقليم بالموازنة ” .

و أوضح المسعودي أن ” مفاوضات الوفد الكردي ستستمر اليوم وحتى صباح الغد قبيل بدء جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة الغد الاثنين بعد ان وافق رئيس مجلس النواب على مقترح اكثر من 150 نائب بإدراجه على جدول اعمال جلسة الاثنين”.

و كان الوفد الكردي في العاصمة بغداد منذ فترة ، للبحث في حل الخلاف الدائر بين الطرفين حول حصة إقليم كردستان من الموازنة العراقية .

وزير المالية يوضح التعديلات على الموازنة العامة

أكد وزير المالية في العراق، علي عبد الامير علاوي اليوم، تضمين درجات الحذف والاستحداث، كذلك الاطباء والمحاضرين في موازنة 2021.

وقال وزير المالية علاوي: “الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية، ولا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل، حيث ركزت الورقة البيضاء على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة”.

وقال : “لا توجد قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة، وكذلك لا نعرف الشكل النهائي لها، رغم تقديمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية”.

ووضح علاوي أن: “درجات الحذف والاستحداث تم تضمينها في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء”، مشيراً إلى أن “التعديلات التي أجريت على الموازنة في مجلس النواب مقبولة والعجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، حيث ان سعر البرميل في الموازنة اعتمد على 45 دولاراً”، وذلك نقلاً عن وكالة المعلومة.

وفي الساحة الإقتصادية، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة نجحت في منع انهيار العراق اقتصاديا وماليا، داعيا الحكومة الى عدم تكرار أخطاء الماضي.

جاءت تصريحات الكاظمي خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، حيث أكد الكاظمي إن “البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء”. بحسب السومرية نيوز .

