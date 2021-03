بدأت القوات المسلحة الأردنية بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين سيكون جاهزا خلال 3 أسابيع، على أن المصنع سيكون قادرا على تزويد 600 أسطوانة من الأوكسجين.

وصرح وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، المكلف بأعمال وزارة الصحة، بأن القوات المسلحة الأردنية بدات بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين، على ان يكون قادرا على تزويد 10 أطنان من الأوكسجين في شهر أبريل.

وتأتي الخطوة عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السلط الحكومي، التى تسبب في وفاة 7 مرضى بفيروس كورونا صباح أمس السبت، وفقا لموقع روسيا اليوم.

الجدير بالذكر أنه خرج مئات المواطنين في مدينة السلط الأردنية في إحتجاجات أمام مستشفى السلط الحكومي، عقب حادثة انقطاع الأوكسجين عن مرضى كورونا، التى تسببت في وفاة 7 أشخاص.

حيث شهد محيط المستشفى إحتجاجات واسعة منذ مساء امس السبت حتى صباح اليوم الأحد، وسط وجودا أمني مكثف، بالرغم من وجود حالة فرض تجوال في البلاد، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي)، عقب حادثة نقص الأكسجين التي أودت بحياة عدد من المرضى.

الملكة رانيا تصف ما حدث في مشفى السلط “بالفاجعة”

وصفت الملكة رانيا أمس السبت، وفاة مرضى فيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد بأنه “فاجعة”.

وبحسب منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك قالت: إن “ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة.. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.

هذا وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني، بعد ساعات قليلة من تأكيد وفاة 7 من مصابي فيروس كورونا.

وأعادت هذه الحادثة لذاكرة الأردنيين فاجعة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شخصًا أواخر 2018، تبنى فيها للمرة الأولى رئيس حكومة مسؤولية حكومته المباشرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مسؤولية الحكومة كاملة عن الحادثة.

وفي أعقاب الحادث زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي).

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

The post القوات المسلحة الأردنية تبدا بإنشاء مصنع لإنتاج الأوكسجين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ