السعودية ترفض عبور طائرة إسرائيلية عبر أجوائها

رفضت المملكة العربية السعودية، السماح لطائرة إسرائيلية التحليق في أجوائها، والتى كانت ستتجه إلى دبي، وتمر عبر الأجواء السعودية، إلا أن المملكة لم تمنح الموافقة على مسارها الجوي، وسمحت بعبور الطائرة بعد عدة ساعات.

حيث إفادة القناة العبرية الـ”13″، صباح اليوم الأحد 14 مارس/آذار، بأن:” رحلة جوية إسرائيلية قد تأخرت عن الإقلاع من مطار بن غوريون بتل أبيب، صباح اليوم، بعد رفض السعودية الموافقة على السماح للطائرة بالتحليق في أجوائها”.

وأشارت القناة العبرية إلى أن :”الرفض السعودي هو الأول من نوعه منذ توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، الموقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.“

ورجحت القناة العبرية الراتب الرفض السعودي، “ربما يكون استمرارا لرفض السماح برحلة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء إلى الإمارات، الخميس الماضي، رغم أنه أعلن، يومها، أن سبب إلغاء تلك الرحلة هو عدم موافقة الأردن في حينه على تحليق طائرة نتنياهو عبر الأجواء الأردنية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق ذاتة، صرَّح وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو اليوم، في تسجيل مصور له، أن “كثيرين بالسعودية يرغبون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل“.

وتأمل بومبيو أن تنضم الرياض إلى اتفاقيات أبراهام التي جرى توقيعها خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب RT.

وتوجَّه بومبيو في التسجيل المصور إلى “حركة مكافحة معاداة السامية“، قائلاً: “خلال رئاسة ترامب، وافقت أربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على إقامة علاقات مع إسرائيل”.

مضيفاً أنه: “ثبت بأن توقع المستقبل صعب بالنسبة إلي”، وأردف بومبيو في توقع جديد له أن: “الكثير من الدول الأخرى ستسعى لإقامة علاقات مع إسرائيل”.

وختم بومبيو تسجيله: “آمل بأن تجد المملكة العربية السعودية طريقها للانضمام إلى اتفاقات أبراهام. أعلم أن كثيرين داخل هذا البلد يريدون أن يتحقق ذلك”.

وفي ديسمبر الفائت، صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، بأن السعودية ستتوصل إلى اتفاق بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالرغم من العقبات والعوائق، ،ولكن من الواضح أنه من المستحيل التنبؤ بالضبط متى سيحدث ذلك.

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