الكهرباء السورية تعطي وعود بتحسين وضع التيار في الشتاء القادم

صرح وزير الكهرباء السوري ، غسان الزامل ،أنه سيكون هناك توجه نحو الطاقات البديلة هذا العام وهذا سيحسن من وضع التيار في الشتاء القادم.

حيث قال الزامل في بيان له أن” الوزارة وقعت عقوداً للاستفادة من الطاقة الشمسية، إضافة لوجود عقد قيد الدراسة للاستفادة من الطاقة الريحية في حلب، وهناك خطة للوزارة لإعادة تأهيل بعض المحطات التي تعمل على الفيول”.

كما أشار إلى أن “التوجيهات حول زيادة ساعات وصل الكهرباء للمناطق الزراعية لن يؤثر على الكميات التي تزود بها المدن والأرياف، لكن الأولوية ستكون للأراضي حيث سيتم وصل الكهرباء لست ساعات” .

ليبيّن أن “الكميات التي ستخصصها الوزارة للأراضي ستكون ناتجة عن الكميات الفائضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث يخف الطلب على الطاقة الكهربائية “،وفقاً لما ذكرت قناة العالم .

وفي السياق أدى عطل فني على خط التوتر 230 المغذي لمحافظة دير الزور الى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة وجاء ذلك وفقا” لما أعلنت عنه المصادر المحلية.

وقال مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي إن عطلاً على خط التوتر 230 القادم من جندر الى محطة التيم تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة”.

استهدف مجهولون برج التغذية الكهربائي الخاص بمحافظة القنيطرة السورية، بواسطة عبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميره وإحداث أضرار مادية فقط.

أشار المهندس بسام المصري، مدير كهرباء القنيطرة إلى أن إرهابيين قاموا بتفجير البرج 66 على أوتوستراد السلام باتجاه ماعص ـ حمريت في ريف المحافظة، باستخدام عبوة ناسفة استهدفت قاعدة البرج.

وبحسب تصريحات المصري فإن البرج لم يتعرض لانقطاع في التيار، وأشار إلى أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وورشات الشركة العامة لكهرباء القنيطرة بدأت بعمليات الإصلاح والترميم للبرج، وذكر أن التيار سيعود خلال ساعات قليلة.

هذا ويستهدف الإرهابيون بعمليات متكررة أبراج التغذية الكهربائية والمحولات وذلك في محاولة تضييق الخناق على الشعب السوري، وذلك نقلاً عن العالم.

ومن جهة أخرى وقع انفجار ضخم في لبنان بإحدى خزانات الوقود في بلدة القصر الحدودية مع سوريا، ما أسفر عنه عدد من الجرحى وأضرارة مادية بالمكان.

