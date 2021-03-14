الممثلة المصرية غادة عادل تزف اخبار سارة لجمهورها

أعلنت الممثلة المصرية ​غادة عادل، جمهورها ​ انها شفيت تماماً من هذا الوباء وأكدت ان المسحة التي قامت بها جاءت نتيجتها سلبية ما يعني انها تعافت.

فبعد معاناة أسبوع كامل من إصابة الممثلة المصرية غادة بفيروس كورونا المستجد، طمأنت الممثلة كل الذين يحبونها عن صحتها ووضعها بعد خضوعها للعزل المنزلي، وفقا لموقع الفن.

وفي السابع من شهر مارس، أعلن المخرج المصري، مجدي الهواري، إصابة زوجته السابقة، الفنانة غادة عادل بفيروس كورونا منذ أيام، مشيراً إلى أن الحالة الصحية للفنانة مستقرة نوعاً ما.

وأكد مجدي الهواري، أن غادة قد عبرت الموجة الأولى من الفيروس، وتخضع في المرحلة الحالية لبروتكول العلاج فيروس كورونا الذي حددته وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عزلت نفسها في منزلها.

ودعا مجدي الهواري، جمهور الفنانة غادة عادل، ومحبيها، بالدعاء بالشفاء لها ، وبأن تتجاوز هذه المحنة وتعود إلى جمهورها وبيتها وأسرتها.

يذكر أن الفنانة غادة عادل، قد انتهت مؤخراً من تصوير فيلم قمر 14، قصة وسيناريو محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، بمشاركة الفنانين خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، وفقاً لما ذكر في موقع الخليج.

وفي سياق الفنانة غادة عادل ايضا، إحتفل المُخرج مجدي الهواري بعيد ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، بنشر صورة من عيد ميلادها، عبر حسابة في الإنستجرام ،علق عليها قائلا:«كبرنا التورته عشان الناس اللي كانت زعلانه، كل سنة وانتم واحنا معاكم طيبين، احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم، الجمهور العزيز».

وتظهر غادة عادل في الصورة بابتسامة عريضة لاستقبال عامها الجديد، وأمامها كعكة الاحتفال بميلادها، وتسأل العديد عن عودتها الي البعض ولكن لم يكشف مجدي الهواري اي تفاصيل حول الأمر.

كما ونشر الهواري صورة لغادة عادل كتب: «كل سنة وأنت دايمًا متألقة»، وأضاف وسم القلب في نهاية الكلمات، لترد الثانية على رسالته: «شكرًا ليك ميجوز»، وكان الثنائي انفصلا منذ أشهر بعد زواج 15 عامًا.

وتلقت الفنانة غادة عادل العديد من المعايدات بمناسبة عيد ميلادها، وشاركت تهنئة المخرج مجدي الهواري وأصدقائها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

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