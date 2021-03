كشف الفنان محمد نور أثناء استضافته مع فريق واما ببرنامج “سهرانين”، والذي يقدمه الفنان أمير كرارة عن موقف كوميدي تعرض له قبل تكوين فريق واما.

حيث قال الفنان محمد نور خلال الاستضافة: “في بداية مشواري الفني كان معي الملحن مدحت خميس، وقرر أن يشكل فرقة غنائية، وبالفعل كون فرقة وحدد موعد أول بروفة في شقته بالهرم، وكان في تمام الساعة الثامنة صباحا، وأخبرنا أننا سنعمل مع مطربة اسمها سهام وطلب مننا أن نقول اسمها بعد سماع الإيقاع، وبالفعل بدأنا في ذلك وإذ بنا نتفاجأ بوالدته تخرج علينا منزعجة مما حدث وطردتنا بالكامل خارج المنزل”.

وقال الفنان أحمد فهمي خلال اللقاء: “كنا أصدقاء منذ دراستنا بالكونسرفتوار، وكنت في البداية أقوم أنا بتلحين بعض الأغاني وهم يقوموا بغنائها، فأنا كنت أحلم أن أكون ملحن، ولم يكن يشغلني الغناء في البداية، وأتذكر كنا نجلس في إحدى المقاهي عند ميدان الأوبرا في الساعة 12 ظهرا، وننتظر أي أوردر عمل، وكان أجرنا من 10 لـ 12 جنيها، وبعد انتهائه كنا نعود للمنزل مشيا على الأقدام خوفا أن نأخذ من أجرنا ليظل كما هو”.

يذكر أن فرقة “واما” تضم الفنانين محمد نور وأحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي، وكان أول ظهور لهم في عام 2003، وقدموا عددًا من الألبومات الغنائية، حسبما أفاد (اليوم السابع).

في سياق متصل، أشعلت الفنانة الإماراتية المثيرة للجدل أحلام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد كتابتها تغريدة تتحدث عن أو راتب تتقاضاه في حياتها قبل دخولها عالم الفن.

وكشفت الفنانة أحلام كذلك عن أول وظيفة في حياتها، وذلك ردًا منها على الصحفية السعودية سحر أبو شاهين، حيث اعتبرت الأخيرة أن أول راتب يتقاضاه الشخص من أول وظيفة ليس مهمًا بقدر أهمية الخبرة في مجاله حتى يتمكن من الحصول على فرص أفضل.

وقالت أحلام عبر تغريدتها أنها بدأت حياتها العملية كمدرسة في أحد المعاهد حتى تتمكن من أن تعول عائلتها، وكشفت بأنها في ذلك الوقت كانت تتقاضى مبلغ ألف ريال.

إذ قالت أحلام إنها عملت كمدرّسة في أحد المعاهد لتعول عائلتها، وكشفت أنها كانت تتقاضى مبلغ ألف ريال، وأضافت: “صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة ابتدائي كمدّرسة بألف ريال وكنت أعول أسرتي مع أخواتي وهذه كانت البداية”.

The post الفنان محمد نور يكشف أول أجر تقاضته فرقة واما appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ