التربية والتعليم بالخرطوم تحدد موعد امتحانات شهادة الأساس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، عن موعد انعاقد امتحانات شهادة الأساس، والتي ستبدأ في يوم 6 يونيو المقبل وستستمر حتى 14 يونيو.

ومن جانبها، أكدت مديرة الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي في وزارة التربية والتعليم، الأستاذة حياة بابكر ان امتحانات الصفوف الصغرى في الأساس من الأول حتى السابع تبدأ يوم الأحد 23 مايو إلى الخميس 3يونيو.

واوضحت ايضا ان امتحانات الصفين الأول و الثاني ثانوي تبدأ السبت 22مايو و حتى الخميس 3يونيو 2021م ،وأن التقويم الاتحادي أقر امتحانات الشهادة الثانوية في 19يونيو من العام 2021م .

كما واشارت حياة الى ان مدة الدراسة الكلية للعام الدراسي لطلاب الشهادة الثانوية بالولاية هي (135)يوم ، وطلاب شهادة الأساس (125) يوم ، وطلاب الفصول الصغرى بالمرحلتين أساس وثانوي (75) يوماً .

واشارت المديرة إلى أن التباين في أيام الدراسة بين الفصول مرهون بظروف جائحة كورونا التي دفعت الى اغلاق المدارس في الولاية لمدة تجاوزت الشهر، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة السودانية الخرطوم، قرارًا يقضي بإعادة فتح (4) مدارس خاصة أمام الطلاب.

وبحسب موقع (باج نيوز) السوداني، فقد قبلت محكمة الاستئناف الطعن المقدم ضد وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم من قبل المدرسة الإنجليزية للعلوم ومدرسة ليتل هاندز وأولياء الطلاب المسجلين للعام الدراسي الجديد.

وأصدرت المحكمة أمراً بفتح (4) مدارس خاصة اعتبارًا من اليوم (3 نوفمبر) أمام الطلاب بلاء استثناء.

وهذه المدارس الخاصة هي: كامبردج العالمية السودان، مدارس كبيدة العالمية، المدرسة الإنجليزية للعلوم ومدرسة ليتل هاندز وشركة زاو للعلوم والتنمية المحدودة في الدعويين.

على صعيد متصل، أعلن إتحاد المدارس الخاصة في السودان، بوقت سابق، عن قرار تعليق التعامل مع وزارة التربية والتعليم الولائية، وذلك في حال استمرار الوزارة في نهجها العدائي والإقصائي للمدارس.

وطالبت اللجنة في اجتماعٍ عقد، في وقت سابق، والي ولاية الخرطوم مراجعة سياسات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم الولائية التي تستهدف إزالة التعليم الخاص .

وقامت اللجنة برفض قرارات الوزارة بسحب التصاديق من المدارس الخاصة دون سندٍ قانوني.

