الفنانة المصرية بسمة: الأمومة أفقدتني حلم هوليوود

في لقاء خاص, كشفت الفنانة المصرية بسمة السبب الحقيقي وراء اختفائها، قائلة: “ابتعدت عن الأضواء برغبتي الشخصية؛ لأني استشعرت صعوبة التواصل مع الجمهور لأنه في كثير من الأحيان يساء فهمي، أما غيابي عن الساحة الفنية فكان بسبب ولادتي وسفري إلى الخارج”.

كما واعترفت بسمة بأنها شخصية “غير اجتماعية“، على عكس الفنانين الذين يملكون القدرة على التحكم في إعطاء جمهورهم مساحة معينة في حياتهم الشخصية.

ونفت الفنانة المصرية بسمة ما تردد عن اتخاذها موقف ضد الإعلام والإعلاميين، مؤكدة أن حياتها اختلفت كثيرا بعد الإنجاب، لذلك تحرص على أن تحظى حياتها الخاصة بالقدر الأكبر من الاهتمام، حتى لا تتهم نفسها في يوم من الأيام بالتقصير.

وأوضحت قائلة “شاركت في المسلسل الأميركي “Tyrant”، وحققت نجاحا كبيرا في أول تجاربي العالمية التي نالت إعجاب فريق العمل والجمهور، وكنت أيضا أتابع الدراسة في مدينة نيويورك، لكن طوال الوقت كانت نادية ابنتي في مقدمة أولوياتي واختياراتي”.

وتحكي الفنانة الأربعينية عن مدى حبها وخوفها على ابنتها، التي دفعتها للرجوع إلى مصر والتخلي عن حلم العالمية. وأضافت: “أمضيت 3 أشهر في مدينة بودابست بالمجر من أجل التصوير، لكن وضعي كأم لطفلة في عمر صغير، لا يسمح لي أن أواصل ذلك، كان الأمر صعبا للغاية”.

وتابعت: “أدركت حينها أن الأمومة أفقدتني حلم هوليوود، لكن ابنتي، أهم من أي شيء، وكان هناك عائق آخر في ذات الوقت، هو ملامحي ولهجتي ليست ( universal)، أي عالمية، مما وضعني في قالب معين من الأدوار”.

واستطردت: “إذا عرض علي دور خلال الفترة المقبلة ويستحق المجازفة، وتمكنت من المواءمة بينه وبين مسؤولياتي الأسرية، فبالتأكيد سأتحمس لخوض التجربة مرة ثانية”.

وأكدت بسمة أنها لا تفضل أن تخطو ابنتها على نفس خطاها الفنية كنوع من الفرض، بل تفضل أن يكون لها قرارها الخاص بأن تحقق ذاتها في طريق تجيده وتحبه.

