رغبة بحرينينة ببناء مصنع لإنتاج اللقاحات الروسية

كشف سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، عن رغبة بلاده في التعاون مع روسيا في المجال الطبي وصناعات العقارات الطبية.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك تصريح الساعاتي والذي قال فيه أن “البحرين مهتمة جدا ولديها رغبة بالتعاون مع روسيا في مجال صناعة اللقاحات، وهناك تفاهم مبدئي وعروض من قبل البحرين الى صندوق الاستثمار المباشر الروسي الممول لمشروع اللقاح سبوتنيك-V” .

وأردف أننا “نريد أن نقيم معمل صغير لكل أنواع اللقاحات ليس فقط ضد فيروس كوفيد-19 فقط. أولا نبدأ بالكوفيد الذي هو سبوتنيك-V لتكون نواة، فيما بعد سنضيف جميع أنواع اللقاحات لإنتاجها، مثل الزكام وغيرها من الأمراض المعدية”.

كما أشار السفير إلى أنه “سيتواصل مع الجهات المعنية والمختبرات الروسية في هذا المجال، لأن منطقة الخليج منطقة مفتوحة للتجارة والسياحة والسفر وهناك حاجة دائمة لجميع أنواع اللقاحات على مدار السنة”.

ليتابع الساعاتي تصريحه بقوله أنه “بدلا من أن نقوم بالاستيراد، نستطيع إنشاء مصنع روسي في البحرين، طبعا نتشارك بالإنتاج والاستثمار، الأرض موجودة والتمويل موجود والإرادة موجودة، لكن نريد العلم الروسي والخبرة الروسية في هذا المجال” .

وأضاف إن “البحرين حصلت على الدفعة الأولى من العقار الروسي قبل حوالي شهر واحد وكان هناك إقبال كبير جدا جدا في البحرين على اللقاح الروسي رغم وجود خيارات أخرى متاحة كالصيني والأمريكي والإنجليزي عبر تطبيق في الهواتف الذكية، وذلك بسبب فعاليته العالية”.

هذا وكانت قد أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، في شهر فبراير الفائت ، الاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال الإعلام البحريني، أنه بالإستخدام الطارئ للقاح الروسي، سوف تكون البحرين قد أقرت رابع استخدام طارئ للقاح في البحرين بعد لقاح شركة “سينوفارم” ولقاح شركتي “فايزر وبيونتيك”، ولقاح “أسترازينيكا”، والتي يتم توفيرها بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين بالبلاد.

وعملت الهيئة الوطنية، فور استلامها لملفات اللقاح ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت، علي مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها الدراسات التجارب السريرية.

حيث أشارت إلى أنه بناء على الموافقة الصادرة اليوم ستبدأ وزارة الصحة بإجراءات الإستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

كما وعلقت الحكومة البحرينية، إقامة الصلوات في جميع المساجد والمصليات في جميع البلاد، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل كبير جدا، وحتى إشعار آخر.

وجاء في نص بيان الحكومة البحرينية بتعاون مع وزارة الشؤون الدينية في بيان “إنه بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقاف السنية والجعفرية، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا”.

