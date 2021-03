شباب بلوزداد يفقد أهم أسلحته في مواجهة الهلال السوداني

يفتقد نادي شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم نجمه أمير سعيود، في المباراة الهامة التي يحل فيها ضيفًا على الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من دور مجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض سعيود للإصابة خلال المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1/1 يوم الجمعة قبل الماضي. ولم يشارك في المباراتين اللتين تعادل فيهما شباب بلوزداد أمام شباب قسنطينة ومولودية الجزائر بنفس النتيجة 1/1 بدوري المحترفين.

وغاب سعيود، عن بعثة شباب بلوزداد التي ستتوجه اليوم الأحد، إلى العاصمة السودانية الخرطوم على متن طائرة خاصة، وفقًا لصحيفة (الشروق) الجزائرية.

كما يغيب عن هذه المباراة لاعب الوسط حسين سالمي، الذي يعاني هو الآخر من الإصابة. إضافة إلى خالد بوسليو، الذي خضع قبل أسابيع لعملية جراحية في الكتف.

بالمقابل، استبعد الجهاز الفني الحارس جايا مرباح، بتوصية من مدرب الحراس خالد ديكيماش، بسبب عدم تقبله خياراته واعتراضه على قراراته، حيث تتجه الإدارة للتخلي عن الحارس وعرضه للبيع.

على صعيد متصل، تحدث مدرب نادي الهلال السوداني الجديد، البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، بواقعية عن مشاركة الفريق ببطولة دوري الأبطال الإفريقية.

وكشف عن طموحاته مع الفريق، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد لتقديم المدرب لوسائل الإعلام.

وتحدث فورموسينيو، الذي شكر رئيس لجنة تطبيع الهلال، ورئيس النادي الفخري تركي آل الشيخ، على الثقة في منحه فرصة تدريب الفريق السوداني.

ووصف البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو، الهلال بأنه من الفرق الأفريقية الكبيرة، وأنهم يعرفون تمامًا ما العمل الذي يريدون القيام به.

وزاد: “جئنا لنخدم الكرة السودانية، ولدينا علم بأن اللاعب السوداني يمتاز بالمهارة العالية، فقط يحتاج للتطوير وسنعمل معهم حتى نصل بهم إلى أوروبا”.

وفي سؤال آخر عن ماذا يريد أن يضيف للهلال، قال: “أبحث عن تجربة جديدة في قارة مختلفة، والهلال من الفرق الكبيرة، وبدأت التعرف على بيئة العمل والشعب السوداني ودود”.

وأردف المدرب البرتغالي: “بعدها حدثت مكالمات مكثفة بيني وبين مسؤولي النادي، واتفقنا على جوانب كثيرة وبرنامج يحقق البطولات للهلال”.

وأكد مدرب الهلال الجديد أنه لم يقول إنه سيحقق دوري الأبطال هذا الموسم، مضيفا: “الهلال يحتاج لعمل فني معين، وسوف نعمل على تشكيل وتنظيم الهلال بشكل مختلف”.

