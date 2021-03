ميليشيا “قسد” تقطع الكهرباء عن حي النشوة في الحسكة

لليوم الخامس على التوالي، قطعت ميليشيا “قسد” الكهرباء عن حي النشوة الغربية بمدينة الحسكة وطالبت الأهالي بدفع مبالغ مالية لإعادتها.

وقطع عناصر ميليشيا “قسد” الكهرباء عن الحي بحجة عدم دفع الأهالي لهم ما يسمى بـ “هيئة الطاقة”.

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الأهالي قاموا بدفع جزء من المبلغ لاستعادة التيار الكهربائي، إلا أن الميليشيا ما زالت مستمرة بقطع الكهرباء حتى تسديد كامل المبالغ.

إلى ذلك قامت الميليشيا بقطع التيار عن أهالي حي مشيرفة بمدينة الحسكة في الشهر الماضي ولم تقم بإعادة التيار حتى تسديد المبالغ، وذلك وفقاً “لسانا“.

وفي شأن الكهرباء، تسببت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة حمص منذ أمس الجمعة، بحدوث أعطال عديدة بخطوط التوتر المنخفض والمتوسط في الشبكة الكهربائية بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد مدير عام الشركة العامة لكهرباء حمص المهندس صالح عمران، بأن أضرار الشبكة الكهربائية تنوعت بين انهيار الأبراج وتقطع الخطوط، كما طالت 23 خط توتر متوسط في حمص وريفها، إضافةً إلى انهيار برج خط العريضة .

ولفت عمران إلى أن أعطال التوتر المنخفض توزعت على مختلف المناطق بينها برج مائل في شارع بيت الطويل بالمدينة.

كما أوضح عمران أن الورشات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لصيانة الأعطال وإعادة التيار الكهربائي للخدمة مبيناً أنه تمت صيانة 9 خطوط توتر متوسط، وهي “المزينة والزارة والناصرة والمزدوج 1 وجب صده والزيوت وعشيرة وزيدل والمشرفة”، إضافةً إلى العديد من الأعطال على خطوط التوتر المنخفض.

في سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام في حمص أن الرياح القوية تتسبب بسقوط شجرة على حافلتي نقل ركاب قرب إشارة القلعة، وتصيب امرأة بكسر في الجمجمة إثر سقوط حجر على رأسها في حي عكرمة المخزومي.

وتعرضت الشبكة الكهربائية في سوريا لأضرار كبيرة خلال الحرب، ويعيش المواطنين أوضاع سيئة جدا بسبب التقنين الشديد.

في السياق ذاته كان وزير ​الكهرباء​ السوري غسان الزامل قد صرح، أن وزارته تعمل بكامل طاقتها لتأمين الكهرباء للمواطنين، في ظل ازدياد ساعات التقنين في جميع المحافظات.

وأشار غسان الزامل إلى أن الواقع الحالي يفرض العمل لزيادة كمية ​الطاقة الكهربائية، والتي انخفض إنتاجها للنقف تقريباً خلال الأسابيع الماضية​.

