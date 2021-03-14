الدبيبة يكشف عن تفاؤله بعلاقات ليبية قوية مع مصر

تحدث عبد الحميد الدبيبية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن تفاؤله بعلاقات قوية مع مصر في المستقبل.

كما قال الدبيبة في تغريدة له على “تويتر” ” استقبلت مكالمة هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة بنيل الحكومة الثقة من مجلس النواب.. متفائلون بمستقبل أفضل وعلاقات قوية كما يجب أن تكون بين البلدين الشقيقين”.

ومن جهته قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، وفقاً لـ “العربية”، أن عبد الفتاح السيسي هنأ الدبيبة بحصول حكومته على ثقة مجلس النواب.

وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن السيسي شدد على دعم بلاده للحكومة الليبية الجديدة، بالإضافة إلى أنه كشف عن استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، قراره الأول، حيث طالب المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة بإيقاف حركة حساباتها.

واستبق الدبيبة بهذا القرار احتمالات مسؤولي حكومة الوفاق الذين سيغادرون الحكم، التصرف في أموال الدولة، بحسب “العربية”.

هذا وقد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإيقاف حركة الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إلى حين صدور قرار يلغي هدا القرار، فيما استثني الدبيبة المصروفات المتعلقة بالباب الأول من الميزانية.

ويأتي هدا القرار بحسب المكتب الإعلامي للحكومة، حرصاً على منها للحفاظ على المال العام، فضلاً عن تلافي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة، دون وجه حق.

ومن جهته علق رئيس لجنة السيولة بالبنك المركزي ببنغازي، رمزي الآغا، بأن القرار احترازي، ويعتبر محاولة من الدبيبة لمنع أي إهدار للمال العام.

وفي الشأن الليبي قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تهانيها لدولة ليبيا الشقيقة حكومةً وشعباً، وذلك على خلفية قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

كما باركت الإمارات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبيه ورئيس الحكومة، وجميع الوزراء، معبرة عن تمنياتها لهم بالتوفيق في مهامهم المتمثلة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، وفقاً لما جاء في“أخبار إفريقيا الإخبارية” .

هذا وقد هنأت الإمارات كذلك المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، وكل من ساهم في هذا الانجاز الذي وصفته بالتاريخي ، فضلاً عن تأكيدها لدعمها الكامل للتحول في ليبيا لإتمام خارطة الطريق.

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