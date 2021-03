أنهت الورشات تالفنية التابعة لشركة كهرباء الحسكة إصلاح خط توتر 20 المغذي لمحطة مياع علوك وإعادة تشغيل المحطة لاستئناف ضخ المياه للمدينة .

حيث قال أنور عكلة ،مدير عام شركة كهرباء الحسكة أن ” الورشات انتهت من إصلاح قطع فازات على خط التوتر في ثلاثة مواقع منها موقعان بسبب العاصفة الهوائية والرياح الشديدة التي تعرضت له المنطقة وموقع جراء طلق ناري من جانب الاحتلال التركي مؤكداً إعادة خط التوتر إلى الخدمة وتشغيل محطة مياه علوك”.

ومن جهته أشار مدير عام مياه الحسكة محمود العكلة إلى أن” ضخ مياه الشرب سيستأنف اليوم بعد إعادة تغذية المحطة بالتيار الكهربائي وسيتم الضخ باتجاه حي النشوة الشرقية والغربية وفق برنامج التقنين المعتمد لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب”، وفقاً لقناة العالم .

ومن جهة أخرى صرح وزير الكهرباء السوري ، غسان الزامل ،أنه سيكون هناك توجه نحو الطاقات البديلة هذا العام وهذا سيحسن من وضع التيار في الشتاء القادم.

وقال الزامل في بيان له أن” الوزارة وقعت عقوداً للاستفادة من الطاقة الشمسية، إضافة لوجود عقد قيد الدراسة للاستفادة من الطاقة الريحية في حلب، وهناك خطة للوزارة لإعادة تأهيل بعض المحطات التي تعمل على الفيول”.

كما أشار إلى أن “التوجيهات حول زيادة ساعات وصل الكهرباء للمناطق الزراعية لن يؤثر على الكميات التي تزود بها المدن والأرياف، لكن الأولوية ستكون للأراضي حيث سيتم وصل الكهرباء لست ساعات” .

ليبيّن أن “الكميات التي ستخصصها الوزارة للأراضي ستكون ناتجة عن الكميات الفائضة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حيث يخف الطلب على الطاقة الكهربائية “،وفقاً لما ذكرت قناة العالم .

وفي السياق أدى عطل فني على خط التوتر 230 المغذي لمحافظة دير الزور الى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة وجاء ذلك وفقا” لما أعلنت عنه المصادر المحلية.

وقال مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي إن عطلاً على خط التوتر 230 القادم من جندر الى محطة التيم تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة”.

استهدف مجهولون برج التغذية الكهربائي الخاص بمحافظة القنيطرة السورية، بواسطة عبوة ناسفة، ما أدى إلى تدميره وإحداث أضرار مادية فقط.

The post الحسكة..إعادة تشغيل محطة علوك للمياه بعد توقف دام أيام appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ