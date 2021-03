الجيش السوري يقضي على مسلحين من الحزب الإسلامي التركستاني بإدلب

استهدف الجيش السوري بصاروخ موجه مجموعة من مسلحي “الحزب الإسلامي التركستاني” في ريف إدلب وتمكن من القضاء عليها خلال تناقلاتها بريف جسر الشغور.

ونقلت مصادر إعلامية أن محاور مدينة جسر الشغور، شهدت تحركات كثيفة من لمسلحي “الحزب الإسلامي التركستاني”، ومحاولات نقل عتاد وشحنات ذخائر وأفراد باتجاه خطوط التماس في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي من أجل التحشد ضد الجيش السوري في المنطقة.

وأفاد مصدر عسكري أنه: “تم رصد تحركات لمجموعة مسلحة حاولت التنقل عبر محور بداما في ريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب، ما استدعى تفاعلاً سريعاً من قبل وحدة مضاد للدروع (م.د) في الجيش السوري بصاروخ موجه أسفر عن تدمير سيارة ودراجة نارية كانت تستخدمها المجموعات المسلحة”.

وأردف المصدر أن “الاستهداف أسفر عن تدمير السيارة بشكل كامل، ومقتل 3 مسلحين وإصابة 3 أخرين بجروح، سارع مسلحو التنظيم إلى سحبهم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم”، بحسب وكالة أوقات الشام.

ومن جانبه أفاد المرصدالسوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري استهدف صباح السبت، تحركات المجموعات المسلحة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، مع تجدد الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بين الجيش والمجموعات المسلحة في سهل الغاب شمال غربي حماة.

وفي السياق، تابع الجيش السوري عملياته الميدانية في ملاحقة المجموعات المسلحة في ريف محافظة إدلب وتمكن من استهداف آليات تابعة لها محققاً إصابات في صفوفها.

وخلال المواجهات قتل عدة عناصر وأصيب آخرون من فصائل المعارضة المسلحة، أول أمس الجمعة، خلال عمليات نفذها الجيش السوري طالت عدة آليات للفصائل المسلحة في ريف جسر الشغور غربي محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر ميدانية أن “قوات الحكومة السورية المتمركزة في الحواجز المحيطة استهدفت بصواريخ موجهة سيارتين لفصائل الجبهة الوطنية للتحرير، و دراجة نارية بالقرب من قرية الكندة غربي إدلب.”

وأردفت المصادر، أن “الاستهداف أسفر عن مقتل ثلاث عناصر و إصابة أربعة آخرين تابعين للجبهة الوطنية للتحرير، بجروح متفاوتة الخطورة، كحصيلة أولية، حيث جرى إسعافهم إلى النقاط الطبية القريبة من المنطقة.”

قوات الجيش السوري تواصل قصفها على المناطق التي يتواجد فيها عناصر الفصائل المسلحة بالمدفعية والطائرات المسيّرة.

