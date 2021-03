برلماني أردني: مستشفى السلط شهد حادثة لا تحصل حتى في السودان

قال النائب البرلماني الأردني نضال الحياري إن الاستهتار وصل بأن ينقص الأوكسجين بمستشفى السلط، ليؤدي إلى فقد 6 مواطنين أردنيين، وأن ما حصل لم يحصل في جنوب إفريقيا والسودان، في إشارة إلى ضعف المنظومة الصحية فيهما.

وأكد الحياري فاجعة مستشفى السلط لن تمر كمرور الرياح، داعيا لمحاسبة لكل مسؤول في مؤسسات الدولة تسبب بهذه الفاجعة، حسبما أفاد موقع (وطنا اليوم) الأردني.

وأشار أن كل حكومة تأتي نبني عليها الأمل والعزيمة ولا نجد إلا استهتار وترهل إداري.

وقدم وزير الصحة الأردني نذير العبيدات أمس السبت ، استقالته إلى رئيس الوزراء عقب حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا.

حيث نقلت وكالة سبوتنيك تصريح العبيدات الذي قال فيه إنه “في صباح اليوم ، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات”.

ليضيف أنه “هناك ربما تأثير لنقص الأكسجين على هذه الوفيات وسيتم التحقق في حال كان هناك السبب نقص الأكسجين”.

كما أشار العبيدات إلى أنه “لا يوجد لدي تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين ،حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق بهذا الخصوص ”.

بدورها وصفت الملكة رانيا وفاة مرضى فيروس كورونا بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الجديد بأنه “فاجعة”.

وبحسب منشور لها على صفحتها الرسمية على الفيس بوك قالت: إن “ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة.. إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره. رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان”.

هذا وخيّمت حالة من الغضب على الشارع الأردني، بعد ساعات قليلة من تأكيد وفاة 7 من مصابي فيروس كورونا.

وأعادت هذه الحادثة لذاكرة الأردنيين فاجعة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شخصًا أواخر 2018، تبنى فيها للمرة الأولى رئيس حكومة مسؤولية حكومته المباشرة، حيث أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، مسؤولية الحكومة كاملة عن الحادثة.

وفي أعقاب الحادث زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، مستشفى السلط الجديد (حكومي).

ونقل التلفزيون الرسمي في الأردن، عن مصدر لم يسمه، قوله إن الملك أمر مدير مستشفى السلط الجديد بالاستقالة.

