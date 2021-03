أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم، عبر منافذ حدودية غير شرعية، عشرات الشاحنات المحملة بالعتاد اللوجستية والعسكرية إلى قواعدها بريف الحسكة.

ونقلاً عمّا ورد في وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد أكدت مصادر محلية من قرية الخزنة أن رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بصناديق وآليات عسكرية وصهاريج وقود دخلت إلى الأراضي السورية من العراق.

ودخل الرتل عبر منفذ الوليد غير الشرعي، واتجهت الشاحنات عبر طريق (M4) نحو قواعد قوات الاحتلال الأمريكي في دير الزور والحسكة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي تعمل على تعزيز وجودها العسكري في منطقة الجزيرة السورية.

وفي الشأن السوري، أدى انفجار ناقلة محروقات اليوم الخميس، إلى جرح ثمانية مدنيين، في مفرق بلدة صرين، ٣٥ كم جنوب مدينة كوباني (عين العرب) في الريف الشمالي لمدينة حلب والواقعة على الحدود السورية التركية.

ونقلت مصادر محلية، أنه بعد انفجار ناقلة المحروقات “وصل إلى مشافي مدينة كوباني ثمانية جرحى ممن أصيبوا في التفجير الذي حصل في مفرق بلدة صرين جنوبي كوباني.”

وأوضحت المصادر أن “انفجار ناقلة المحروقات كانت أمام محطة وقود (جيا) في مفرق صرين على الطريق الدولي الـ M4 جنوبي كوباني.”

ومن المصابين في حادثة انفجار ناقلة المحروقات ممن عرفت هويتهم “طلال عمر، ومصعب جاسم، وصدام محمود، ومحمود بكو، وزياد شيخو، وعزالدين العلي، وشيار جمعة.”، وجميع الإصابات التي تم نقلها للمستشفى طفيفة، ما عدا مصاب واحد تم نقله لغرفة العمليات بسبب إصابته الحرجة.

فيما نوَّهت المصادر المحلية إلى أن سبب الانفجار كان ”اندلاع نيران في الصهريج تسبب بانفجارها ما أدى لأضرار مادية كبيرة في مكان التفجير حيث توجد محطة وقود واستراحة جيا، بحسب نورث برس.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة حمص وسط سوريا ،في 20 يناير الفائت ،وقوع حريق ضخم داخل مصفاة حمص ناجم عن تفجيرعدة صهاريج محملة بالنفط الخام .

مصادر محلية قالت إن” ما يقرب من 7 صهاريج مخصصة لنقل النفط الخام انفجرت أثناء تفريغها داخل مصفاة النفط، وأن النيران لا زالت مشتعلة “.

كما أضافت أن “سيارات إطفاء إضافية هرعت من محافظتي حماة وطرطوس، للسيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتقاله إلى المصفاة نفسها “.

The post قوات الاحتلال الأمريكي تدخل شاحنات محملة بعتاد عسكري إلى سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ