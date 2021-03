الاتحاد الأوروبي ينوه بتجديد العقوبات على سوريا

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تأكيده ألا حل في سوريا إلا عبر الخيار السياسي، ودعوته حكومة دمشق لـ”إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين” مؤكداً أن الصراع الدائر في سوريا ما زال بعيدًا عن الحل.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني بأنه: “على النظام السوري وحلفاؤه الانخراط بشكل فعال وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254. وبدون تقدم ملحوظ وحال استمر القمع فإن العقوبات ضد النظام السوري مستمرة، منوهاً بأنه: “ستجدد العقوبات في مايو المقبل”.

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد “لدعم انتخاباتٍ حرة ونزيهة في سوريا” وفقًا لقرارات مجلس الأمن وبإشراف الأمم المتحدة، حسبما أفاد موقع (الاتحاد برس).

كما أكد ممثل السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد، أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.

في سياق منفصل، عاد خلال الـ24 ساعة المنصرمة، نحو 50 شخص من اللاجئين السوريين إلى بلادهم قادمين من لبنان، ليتخطى إجمالي العائدين إلى سوريا منذ 2018، الـ(650) ألف لاجئ.

وبحسب مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية، الذي قال اليوم: إنه “خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عاد 48 لاجئاً (منهم 15 امرأة و25 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين”.

فيما لم يسجل معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ، وفقاً لبيانات المركز الروسي.

وبحسب إحصائيات مركز المصالحة الروسي، فإنه ومنذ عام 2018، عاد إلى سوريا 650 ألف و348 شخص، معظمهم جاؤوا من الأردن بنحو 395 ألف ومن لبنان بحوالي 250 ألف لاجئ، ليبقى هناك حوالي 6.74 مليون لاجئاً سورياً، نصفهم في تركيا.

المشرفية : ضمانات سوريّة بعودة آمنة للاجئين السوريين من لبنان

وفي سياق متصل، قال وزير السياحة والشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية رمزي المشرفية، أمس الجمعة، إنه حصل على ضمانات أثناء زيارته لدمشق، تؤكد استعداد الحكومة السورية للعمل مع لبنان لعودة كريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.

وبيّن المشرفية انه أطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج لقاءاته في زيارته لسوريا، أن “النقاشات التي أجراها مع المسؤولين السوريين خلال زيارته كانت أكثر من إيجابية ومشجعة جدا”.

وأشار الوزير اللبناني في حكومة تصريف الأعمال إلى أن “جميع الوزراء الذين التقاهم أعربوا عن استعدادهم الكامل للعمل مع لبنان على تفعيل ملف عودة النازحين”.

The post الاتحاد الأوروبي ينوه بتجديد العقوبات على سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ