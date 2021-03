الجيش الليبي يُنفذ عملية نوعية ضد تنظيم داعش في مدينة أوباري

صرَّح الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، اليوم الأحد، عن تنفيذ قواته عملية نوعية ضد تنظيم داعش في مدينة أوباري استهدفت أحد قياديي التنظيم.

وقال المسماري أن عملية الجيش الوطني استهدفت القيادي الداعشي محمد ميلود محمد “أبوعمر”، الذي تم القبض عليه من قبل عناصر القوات المسلحة الليبية، بحسب RT.

وجاء في بيان المسماري أنه: “في إطار تنفيذ المهام والواجبات العسكرية والأمنية قامت اليوم الأحد على الساعة الخامسة صباحا مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعملية نوعية في مدينة اوباري حي الشارب حيث استهدفت القيادي بتنظيم داعش المدعو محمد ميلود محمد، أحد ابرز قيادات تنظيم داعش في سرت إبان سيطرت التنظيم على المدينة في سنة 2015”.

وأوضح البيان أن أبو عمر شارك في عمليات إرهابية في ليبيا كان من أبرزها الهجوم على الهلال النفطي حيث أصيب خلالها بطلق ناري في البطن ونقل على إثره للعلاج إلى مدينة الجفرة لتلقي العلاج ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه وتلقية دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم في سرت.

وأفاد البيان أن علاقة قوية تربط أبو عمر مع أمير تنظيم “داعش” في ليبيا “أبو معاذ العراقي” الذي قتل في مدينة سبها خلال عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في سبتمبر العام الماضي.

وأردف البيان قائلا إن “محمد ميلود عاد إلى مدينة أوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة أوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربعة مهندسين إيطاليين في سنة 2016 وطالب بفدية تقدر أربعة مليون يورو مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها”.

وفي السياق، أعلن الناطق باسم القيادة العامة في الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في 18 فبراير الفائت، عن إيجاد مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش في جنوب غرب ليبيا.

وأوضح المسماري في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية أنه: “تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش”.

وأشار المسماري أن دوريات الجيش الليبي تمت بالتعاون مع الغرفة الأمنية “أوباري” التابعة لمجموعة عمليات الجنوب، والسرية السادسة بالكتيبة 116، ومكتب المباحث الجنائية أوباري، ومكتب المختبرات الجنائية فرع الجنوب.

The post الجيش الليبي يُنفذ عملية نوعية ضد تنظيم داعش في مدينة أوباري appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ