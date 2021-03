أونال تشفيكوز: وفد تركي معارض في طريقه إلى مصر

ذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كبير مستشاري رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالحزب أونال تشفيكوز، أن وفد تركي قد يتوجه إلى مصر في الأسابيع المقبلة.

وأسفر أونال تشفيكوز عن أن حزبه أبلغ الجانب المصري برغبته في “إرسال وفد تركي إلى القاهرة “، قائلا “ليس من الصواب عدم إجراء اتصال دبلوماسي مع دولة بحجم جمهورية مصر العربية على مستوى السفارة لسنوات.”

إضافة الى ذلك أكد سعادة حزب الشعب الجمهوري بتعميق العلاقات مع القاهرة، وبالتوصل إلى نقاط اتفاق مع تركيا بعد سنوات من القطيعة بين الجانبين.”

يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن زيارة وفد رسمي من الحكومة التركية إلى القاهرة.

ويرى مراقبون في زيارة وفد المعارضة التركية بمثابة ضربة للنظام التركي، الذي ظل لسنوات طويلة يحرض على الدولة المصرية وجيشها، متبنيا مئات الإرهابيين والمطلوبين للعدالة في القاهرة.

وأشار إعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى زيارة مرتقبة من وفد من الحكومة التركية إلى القاهرة، في المستقبل القريب، على إثر التطورات الأخيرة بين القاهرة وأنقرة.

ويذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، صرح الأسبوع الماضي تباحث سبل التعاون بين مجلس التعاون الخليجي ودولتي المغرب والاردن عن “عودة الاتصالات الدبلوماسية بين مصر وتركيا دون أي شروط مسبقة”، ثم أضاف “هناك اتصالات مع القاهرة على مستوى وزارة الخارجية والمخابرات، بينما بدأت اتصالاتنا على الصعيد الدبلوماسي.”

كما صرح لوكالة أنباء بلاده، بداية الشهر الجاري، قائلا: “يمكننا التفاوض مع مصر لتوقيع اتفاقية معها تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية شرقي المتوسط، على غرار الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا”، مؤكدا أن مصر “احترمت جرفنا القاري أثناء توقيعها اتفاقية مع اليونان ونحن نقدر ذلك”.

