حسين الديك يواجه تهمة سرقة لحن آخر أغنية وطنية أطلقها

وجَّه الفنان اللبناني رضا الاتهام إلى الفنان السوري حسين الديك بأنه أقدم على سرقة لحن أغنيته الأخيرة “أنا سوري وبتشرف” من لحن لأغنية “حطي كفك بكفي” للفنان رضا.

وأتت الاتهامات بعد أن أطلق الفنان السوري حسين الديك دعاية ترويجية “برومو” لأغنيته الجيدة، عبر وسائل إعلام سورية حكومية وخاصة وعلى مدار عدة أيام متواصلة، بحسب RT.

وفي برومو أغنية حسبن الديك الوطنية، ظهر عدد من الأشخاص من عدة بلدان حول العالم، يرتدون قمصان موحدة بيضاء تحمل العلم السوري على شكل قلب، وعبارة بعنوان الأغنية: “أنا سوري وبتشرف”.

وحصد البرومو تعليقات مؤيدة وأخرى معارضة لفكرة الأغنية ووصفوها بأنها “انفصال عن الواقع” في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به بلده الأم سوريا والتي بحسب المعلقين لا يعيش فيها حالياً ولن يستطيع العيش فيها بعد أن اعتاد حياة الترف في لبنان.

وعاود وأطلق الفنان رضا اتهاماته للفنان السوري حسين الديك عبر مواقع فنية لبنانية، منها موقع “خبر عاجل” الذي نقل عن رضا قوله أن ذلك الفعل “عار” متسائلاً: “أيعقل أن أغنية مهداة لسوريا من لحن مسروق وملحن سارق؟”.

مشيراً إلى اتخاذه: “مجموعة إجراءات وأولها إيقاف الأغنية على اليوتيوب، وسنتخذ الطريقة الأمثل لإرجاع الحق”.

حسين الديك، من مواليد 1984 بسوريا، مطرب شعبي ينتمي لعائلة فنية. بدأ مشواره الفني سنة 2000 بأغنية “ناطر بنت المدرسة”.

تعاون فيها مع الميسترو طلال الداعور من خلال أغنية “الدنيا صغيرة” والتي لاقت نجاحا لدى الجمهور. في سنة 2013

وقدم حسين الديك أغنية “غيرك ما بختار” وهي من كلمات رياض العلي، ألحان وتوزيع طلال الداعور. ويُعد حسين الديك اليوم من بين الفنانين السوريين الأكثر شعبية بالعالم العربي. يوجد في رصيده أكثر من 25 أغنية و10 فيديوهات كليب.

الجدير بالذكر أن حسن الديك قد نفى أوجود لأي خلاف مع شقيقه الفنّان علي الديك، فوصفه بالأخ المثالي متمنياً أن تحظى كلّ عائلة بأخ مماثل.

و قال بأنه سيكون هنالك لقاء بينهما في حفل مشترك لاحقاً. من ناحية شركات الإنتاج، وصرح الديك بأنه تلقى عدة عروض من أكثر من شركة إنتاج و لكنه رفضها لأنه لم يحب الفكرة، فهو يفضّل أن يبقى “طاير” من دون أن يأسره أحد.

