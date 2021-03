اغتيال عنصر في الجيش السوري بنيران مجهولين بريف درعا

وسط ما تعيشه محافظة درعا من انفلات أمني، أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال عنصر من عناصر الجيش السوري اليوم الأحد، في ريف محافظة درعا الشرقي.

ونقلت مصادر اعلامية محلية, أنباء عن استهداف مجهولون يستقلون دراجة نارية لعنصر من الجيش السوري برتبة مساعد أول، واسمه محمد كامل العباس، رشاً بالرصاص الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، بحسب وكالة أوقات الشام.

وأضافت المصادر الإعلامية, أن اغتيال المساعد أول محمد كامل العباس تم على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة المليحة الغربية شرقي درعا.

وأوضحت المصادر أن العباس يعود أصله إلى بلدة كفرنان في منطقة الرستن بريف حمص، ويخدم في اللواء 52 ميكا شرق مدينة الحراك بدرعا.

وفي 8 فبراير الفائت، وخلال جولة المفاوضات برعاية روسية، تم التوصل إلى اتفاق أمني جديد حول منع التصعيد العسكري بريف درعا الغربي، بين اللجنة المركزية في درعا وبين اللجنة الأمنية في الحكومة السورية.

وبحسب وكالة ستيب الإخبارية، فإنّ جولة المفاوضات التي استمرت لمدة 15 يوماً، أدت إلى اتفاق أمني يقضي بوقف التصعيد العسكري وإلغاء عملية اقتحام الريف الغربي من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.

كما أن الاتفاق يسمح لقوات الفرقة الرابعة مع مجموعات من أبناء المنطقة بتنفيذ حملة تفتيش في عدة مناطق ومزارع حول مدينة طفس للبحث عن أسلحة مُخبأة من قِبَل فصائل المعارضة قبل حلّ نفسها عام 2018.

وأيضاً يأتي ضمن بنود الاتفاق الأمني إلغاء الخيار العسكري ووقف اقتحام المنطقة نهائياً من قِبَل الفرقة الرابعة، بالإضافة إلى إلغاء شرط ترحيل 6 من قياديي المعارضة السابقين الذين طلبت الفرقة الرابعة ترحيلهم للشمال مكان تواجد الفصائل المسلحة، بضمانة سلوكهم من قبل عشائر ووجهاء المنطقة.

كما ستسلم المباني الحكومية بمدينة طفس إلى مؤسسات الدولة بحسب اتفاق أمني جديد وعودة العمل بها لموظفي الحكومة السورية ومن ضمنها “مخفر الشرطة”.

على أن يتم تنفيذ الاتفاق ابتداءً من يوم غدّ وتحت إشراف اللجنة المركزية بدرعا والشرطة العسكرية الروسية وبوجود قياديين من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري.

وكان قد فرض الجيش السوري, في 25 يناير الفائت، طوق حول مدينة طفس في محافظة درعا, وهدد باقتحامها في حال لم يتم تسليم المطلوبين وسلاحهم أو ترحيلهم إلى مناطق الشمال السو

The post اغتيال عنصر في الجيش السوري بنيران مجهولين بريف درعا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ